Okatá nemovitost v Měchenicích u Prahy a splněný americký sen. Dnes již legendární Vémola si žije v luxusu a jeho „Vémoland“ zdobí drahá auta, šperky nebo celá řada zvířat včetně žraloků, krokodýlů, klokana či lvů. Až netradičně odlišný život zažívá jeho nadcházející sok Pavol Langer, jehož jméno ve světě bojových sportů ještě nedávno nebylo žádným ternem.

„Před rokem o něm ještě nikdo nevěděl a během takové chvíle může vystřelit až na vrchol,“ uvědomuje si osmatřicetiletý Vémola, který se musí zformovat do zápasového módu. „Proti takovým frajerům se nastavuji špatně. Člověk má chuť mu podat ruku či si jít potrénovat, a ne ho zmlátit. Je to ale překážka na mé cestě, bohužel to tak musí být,“ pokračoval bývalý šampion střední váhy.

Karlos Vémola absolvoval před zápasem v Bratislavě svůj nejnáročnější kemp. Langer nezvládne ten tlak, stejně jako Ďatelinka, předpovídáVideo : Sport.cz

Právě obrovitý Slovák, který nemá volného času zrovna na rozdávání a mimo jiné chodí i do civilního zaměstnání, může 7. října vystoupat na samotný vrchol své dosavadní cesty. Tři triumfy v řadě mu naservírovaly jedinečnou příležitost „okrást“ prvního Čecha v UFC o svatý grál. „Nedívám se na to, co se povedlo Attilovi nebo Patrikovi. Já jsem Palo Langer z Košic a budu hrát s tím, co mám já. Je pro mě čest, že takový obyčejný chlapec může jít do konfrontace s takovým jménem,“ říká skromně rodák z druhého nejlidnatějšího města na Slovensku.

Kolem sebe však má elitní jména domácí scény. Každý den se připravuje například s velezkušenými borci Martinem Budayem, Iljou Škondričem nebo Štefanem Vojčákem. „Vím, že když jsem schopný ubránit je, tak jsem schopný ubránit kohokoli,“ uvědomuje si téměř dvoumetrový zástupce polotěžké divize. „Vémola je porazitelný soupeř,“ ubezpečuje se Langer, který okusil přípravu i pod taktovkou Terminátorova nedávného přemožitele Patrika Kincla. „Co jsem se s ním párkrát na tréninku potkal, tak vím, že má hodně nepříjemnou přední ruku,“ odhaluje Langerovy přednosti Kincl.

Český „Terminátor“ si je vědom, že může přijít o hodně. Další porážku si zkrátka nemůže dovolit. „Titul má pro mě obrovskou váhu, možná čím dál tím větší. Pavol má hodně co získat, já zase hodně co ztratit. Půjdu do toho na 210%,“ motivuje se Vémola. Rovněž moc dobře ví, že případný nezdar může jeho soka vynést do vysoko do nebes. „Pokud se chcete stát legendou, musíte porazit legendu.“

Rozdíl ve zkušenostech obou bojovníků je značný. Zatímco Vémola má na kontě přes čtyři desítky zápasů, naopak Langer teprve nedávno docílil 20. profesionálního duelu. „Nemá za sebou tolik zkušeností jako já. Jediné, co má, tak větší výšku, váhu a sílu. Budu muset ho porazit svou rychlostí a chytrostí. Jeho nejsilnější stránka je odolnost a srdce. Bude tam od začátku až do konce, na což se musím připravit,“ říká Terminátor.

Zaváhat nemůže ani z důvodu, že se jedná o jeden ze závěrečných duelů kariéry. „Pomalu a jistě se blíží můj zápasnický důchod a pak bych se chtěl věnovat všem věcem, které jsem zanedbával. Dětem, rodině a přátelům. Kariéru chci zakončit jako šampion a k tomu musím jako první porazit Langera,“ nepřipouští si jinou možnost Vémola, jenž naposledy zápasil v červenci na pražské Štvanici, kde po nepovedeném výkonu vydřel výhru nad Argentincem Lucasem Alsinou.

To výkony jeho rivala mají vzrůstající tendenci. Od poloviny loňského roku tři zářezy, naposledy i zatím nejcennější výhra o prozatímní titul polotěžké váhy nad Němcem Alexandrem Poppeckem. Hvězda Vémolova formátu ale proti Langerovi v kleci ještě nestála. „Pro Langera je důležité, zda ustojí tlak, který přináší Karlos Vémola. Když tam stojíš a přichází, a najednou proti tobě začne chodit jako lev v kleci, tak ty prostě cítíš, že je něco jinak,“ vysvětluje Ondřej Novotný, spoluzakladatel organizace Oktagon MMA.