Alsina za deset let na profesionální scéně zvládl patnáct duelů, během kterých uspěl hned v jedenácti případech. Vémola si jistě bude muset dát pozor na soupeřovy granáty hned v úvodním kole, ve kterém ukončil hned šest svých soupeřů. Alsina má dohromady na kontě sedm ukončení před limitem, což rozhodně budí dojem. Zapomenout se nesmí ani na jeho loňské premiérové vystoupení v organizaci Bellator, kde po dvou minutách odklepal Luku Trainerovi.

Vémola tak bude moci alespoň částečně zapomenout na květnový nezdar v odvetném duelu proti Patriku Kinclovi, proti kterému neúspěšně bojoval o pás střední divize, v jehož výsledku prohrál jednoznačně na body. Nyní se tedy soustředí na nový cíl, o jehož podobě ani on sám dlouhou dobu nevěděl, jaký vlastně bude..

Spekulovalo se totiž hned o několika jménech do klece, naposledy například o polském bijci Rafalu Haratykovi, který se s „Terminátorem" hecoval v přestřelce na sociálních sítích a vyzýval i samotnou organizaci Oktagon MMA. Z duelu nakonec sešlo, neboť 35letý bijec je stále smluvně vázán s organizací Ares FC. Dalším problémem byla dopingová kauza polského zápasníka, která nastala právě po nedávném titulovém duelu pod francouzskou značkou.

Rovněž padla varianta duelu proti polské legendě Michalu Materlovi. "Je pravda, že původní nápad a sen byl uzavřít Štvanici duelem, který by všechny vystřelil z cviček, a to duelem Vémoly proti Materlovi. Dohodli jsme se, ale problémem bylo, že Materla je zraněn víc, než je u něj obvyklé. S rukou, která byla zraněná, se nedala podstoupit ideální příprava. Sešlo z toho," přiznal v pořadu MMA Letem světem promotér Ondřej Novotný, který potvrdil, že organizace měla zájem i o služby Brazilce Klebera Silvy. Ani tady to nevyšlo.