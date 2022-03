Komentářem na sociální síti organizace OKTAGON MMA přispěl i současný šampion střední váhy Patrik Kincl, který se netají tím, že by si to s Terminátorem znovu rozdal. „Čekám na zavolání," uvedl ve stručnosti rodák z Hradce Králové. Právě titul šampiona střední váhy v minulosti držel právě Vémola, který by si ho zajisté chtěl vzít zpět. Rýsuje se odveta už nyní?

Český bijec se však v současné době připravuje na dlouho očekávaný boxerský souboj s rapperem Marpem. Duel je na programu 21. května na turnaji OKTAGON Underground a Terminátor má již nyní v hlavě ideální scénář. „Vítězství a moje první životní KO. To je můj ideální scénář, tak to i bude. Já Marpa v zápase ukončím, vždycky doručím to, co jsem slíbil," vyjádřil se v nedávném rozhovoru pro Sport.cz.