Dlouho odkládaný zápas. Boxerský souboj mezi Karlosem Vémolou a rapperem Marpem, který se uskuteční 21. května na turnaji OKTAGON Underground, pomalu a jistě klepe na dveře. Oba „kohouti" neúnavně pracují na co nejlepší formě, diváci by se tak mohli dočkat fantastické bitvy. Terminátor se navíc poprvé v kariéře představí v ringu, čímž si splní svůj sen. Rovněž se spekuluje o termínu návratu do klece, či podobě jména návratového soupeře. Nejen o tom se Vémola rozpovídal v rozhovoru pro Sport.cz

Jak to vypadá s vašim zraněním? Vše je stoprocentně v pořádku?

Stoprocentně v pořádku to už nikdy nebude. Jsem Terrminátor, vyměňuji součástky, jedeme dál.

Ještě budete podstupovat nějaké další prohlídky?

Neustále podstupují nějaké prohlídky, je zapotřebí to neustále dávat dohromady.

Co trénování? Jste i přes své nedávné zranění v plném zápřahu?

Jsem v plném zápřahu celoročně. Když mám zraněnou ruku, tak trénuju nohy a naopak, furt se musím nějak přizpůsobovat. Teď jsem v plném zápřahu i tréninku, je osm týdnů do zápasu. Kdybych teď nebyl v plné přípravě, tak bych zápas dávno zrušil. Pokud se nic závratného nestane, třeba nějaké zranění, tak do zápasu nastoupím ve skvělé formě.

Jak tedy často trénujete a s kým?

Momentálně trénuju 2-3x denně, krom soboty, to trénuju jednou. V neděli mám volno. Jsem součást Reinders týmu, s Míťou Soukupem a ve Spejbl gymu trénuju box, snažím se to střídat. Teď mi navíc pomáhá i Štěpán Horváth, mám kolem sebe hodně lidí. Jsou to lidi, kteří mi pomáhají jak po boxerské, tak po kondiční stránce.

Nemáte přesto o ruku strach?

Samozřejmě, že mám. Mám strach ze všech zranění. Tady je rozdíl v tom, že kdybych si tu ruku urval, tak je po kariéře, už by to nešlo zoperovat. Moje chuť bojovat je ale mnohem větší než strach ze zranění. Proto makám, dřu a připravuju se na zápas.

A strach ze zápasu? Přeci jenom to bude váš boxerský zápas a moc lidí neví, co od toho čekat.

Strach ze zápasu jsem nikdy neměl. Není důvod mít strach. Co se v zápase může stát? Já můžu mít strach jenom, když nebudu připravený, nebudu dokončovat tréninky a budu je oje*avát. Já jsem tohle nikdy neudělal, trénuju na maximum, nemám proto důvod mít strach. I proto lidé, co říkají, že neumím boxovat a že neví, co čekat, tak takové lidi mohu buď utvrdit, což se neděje, ale můžu je také hodně překvapit. Nemluvím o svých slabinách, já na nich pracuju. Myslím si, že hodně překvapí, jak Vémola na boxu zapracoval a kolik tomu obětoval.

Jak se na váš první boxerský zápas kariéry těšíte?

Samozřejmě, že je to pro mě velká výzva. Nejde ale jen o ten zápas. Naposledy byla O2 arena v rámci MMA turnaje vyprodaná před třemi lety, kdy byl Zápas století proti Attilovi. Lidé si neuvědomují, jak rychle to letí. Jsem přesvědčený o tom, že o tenhle galavečer bude zájem a bude vyprodáno. Velmi se těším, že se opět vracíme do vyprodaných aren.

Nedostaví se podle vás před zápasem nervozita? Bude to pro vás něco nového.

Zdravě nervózní by měl být každý zápasník před každým zápasem. Žádný zápas není důležitější než jiný, všechny zápasy jsou pro mě stejně důležitý, všechny chci vyhrát. Nikdy jsem si neřekl, že tenhle zápas je důležitější než jiný. Každé vítězství vás posune k jinému cíli, každý zápas je unikátní.

Myslíte si, že jste od počátku přípravy udělal ve svém boxu pokrok?

Kdybych si to nemyslel, tak do tohoto zápasu nenastoupím. Beru v potaz to, jak jsem boxoval před přípravou. Každopádně tohle posouzení není na mně, to je na lidech po zápasech. Nebylo by to fér, abych to hodnotil já, musí to hodnotit jiní.

Pochopitelně přichází i hodně názorů o tom, jak zápas může vypadat. Jaký je podle vás ideální scénář?

Stručně řečeno, vítězství a moje první životní KO. To je můj ideální scénář, tak to i bude. Já Marpa v zápase ukončím, vždycky doručím to, co jsem slíbil. Svým fanouškům jsem slíbil, že tam nechám všechno, nechám tam duši. Já ten zápas prostě ukončím.

V případě, že by se vám povedlo vyhrát, myslíte si, že to otevře cestu k dalším boxerským zápasům?

Dostal jsem plno dalších nabídek od dalších organizací. Lidé mají zájem vidět Vémolu v něčem, v čem není ve své kůži. O to ale úplně nemám zájem já. Rád dělám to, v čem jsem dobrej. V boxu nejsem dobrej. Chci se v něm pouze zlepšit, aby mě to pomohlo na mé cestě v MMA. To, že bych měl vyloženě zájem boxovat, tak to si nemyslím. Budu se tomu snažit spíš vyhýbat. Chci si jen splnit svůj sen a ukázat lidem, že nemám strach se postavit své největší slabině. Navíc je to nejlépe placený money fight na česko-slovenské scéně. Částka, kterou si ze zápasu odneseme, tak ta tu ještě nikdy nebyla.

Ani, kdyby někdo přišel s tučnou finanční nabídkou?

Já boxovat znovu nechci. Kdyby ale někdo přišel s větší nabídkou, než kterou jsme dostali za tenhle zápas, tak proč ne. Je to několikanásobně vyšší částka, než kterou jsem dostal za MMA. Je to jeden z důvodů. Jako MMA zápasník si chci vydělat a když to musí být boxem, tak proč ne.

Jak to vypadá s vaším návratem k MMA? Víte o nějakém předběžné termínu?

Termín vím, prvně ale chci, aby to ohlásil Ondra Novotný (promotér). Myslím si, že to bude dřív, než si lidé mysleli, hodně z nich bude v šoku. Budou šoku z toho, co společně s Ondrou plánujeme. Pro mě je ale prioritní zápas v boxu, nejprve musím porazit Marpa.

Co Štvanice? Tam vás lidé uvidí?

To, že budu na Štvanici, s tím si myslím, že všichni počítají. Pokud mi to tedy zdraví umožní. Zatím je vše na dobré cestě.

A jméno soupeře? Hodně se spekulovalo o Pirátovi nebo Patriku Kinclovi. Dovedete si představit jednoho z nich jako návratového soupeře?