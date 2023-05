A pochopitelně mu spadl obrovský kámen ze srdce. „Děkuji všem, kteří věřili, že Terminátor nepatří do starého železa. Od včerejška jsem musel shodit 12 kilogramů a 40 % lidí říkalo, že to nezvládnu. Ale já to zvládl! Zítra budu dvojnásobný šampion," řekl sedmatřicetiletý král polotěžké divize, který nedávno zvládl potřebný test v podobě výhry nad samojským bojovníkem Al Matavaem.

„Pět let na to čekám. Je to šílené. Zabiju ho, slibuju!" sdělil odvážně Kincl směrem k mikrofonu. „Konečně je to tady!. Už jsem si myslel, že je to ztracené, ale je to tady. Vytrvalost, houževnatost a disciplína vás vždycky dovedou tam, kam chcete. Věřte v sebe a pak to vždycky dobře dopadne," předesílá s úsměvem Kincl.