Dlouhou dobu se zdálo, že vhodným soupeřem do titulové bitvy a obhajoby pásu střední divize bude právě Čepo, který je v žebříčku divize do 84 kg na druhém místě. Zájem o bitvu s Kinclem v nedávném rozhovoru pro Sport.cz přiznal i zápasníkův manažer Marián Jakubík. Vše navíc umocnila oficiální výzva v živém vysílání turnaje Oktagon 47, po které si slovenský bijec dokonce v případě potvrzení duelu přichystal na sociálních sítích neoficiální grafiku.

„Jsem dvojka váhy a hodně lidí psalo, že chtějí, abych měl pořádný zápas. Ve střední divizi mezi nejlepší pětkou není nikdo, s kým bych mohl zápasit. Pirát (Samuel Krištofič) je můj týmový kolega, Peňáz je zraněný. Jediný, kdo zůstává, je Patrik. Myslím, že si to zasloužím,“ řekl Čepo do mikrofonu. Slovenský bojovník se přitom měl sám aktivně zúčastnit bratislavského turnaje, ze souboje s Egypťanem Samim ale sešlo kvůli zdravotním problémům.

Nyní je z hlediska zdraví vše na dobré cestě. „Zranil jsem se měsíc dozadu, už se to pomalu hojí. Během chvíle naběhnu do přípravy a věřím, že v prosinci bude zápas,“ přeje si potetovaný bojovník. S tlakem počítá. „Ten bude vždycky. Ale myslím si, že na Patrikovi bude větší. Je to šampion a jeden z nejlepších česko-slovenských bojovníků. Já do toho dám všechno a myslím si, že nemám co ztratit,“ prozradil Slovák se srbskými kořeny.

A pokud někdo bral tento duel jako takřka před oficiálním odklepnutím, musel o několik hodin později pořádně ztuhnout. Po bleskovém vítězství KO se slova chopil Vémola, který má květnovou porážku s Kinclem stále v hlavě. Vyzval ho proto k završení trilogie. „Na jaře jsem udělal jednu velkou chybu, že jsem nechal jednu malou, tlustou 77 (Patrik Kincl), aby dál běhala s mým pásem. V prosinci pro něj nemáte adekvátního soupeře a já chci zápasit. Chci se připravovat na Attilu, chci být rozbitej, nechte mě to spravit. A než půjdu s Attilou do klece, chci být dvojnásobný šampion, to je jediné moje přání,“ řekl český Teminátor.

Čepo rázem zpozorněl. Věděl, že vysněný titulový duel je v ohrožení. „Jen mně se může stát, že Karlos Vémola poprvé za 30 let dá někomu KO. Zrovna v době, kdy chci zápasit s Patrikem Kinclem. Teď opravdu nevím, zda si spolu uzavřou trilogii,“ přemítal slovenský bojovník na sociálních sítích, které byly pod palbou především u šampiona Kincla. Ten vyslal jednoduchý vzkaz.

„Vážení přátelé, zdravím vás. Samozřejmě mi hoří sociální sítě. Nicméně, speciálně novináře, bych chtěl požádat o klid. Měl jsem naplánováno, že od pondělí skáču do opravdu ostré přípravy, takže jsem se rozhodl, že s holkami vyrazíme na hory. Aktuálně jsme ve Špindlerově Mlýně. Byl bych rád, abych nemusel neděli trávit na telefonu. Vyjádřím se co nejdříve. Jen vás teď opravdu prosím o klid,“ napsal Kincl, jenž musí řešit pořádné dilema.

Případná trilogie s věčným rivalem Vémolou by mohla definitivně rozlousknout hádku o tom, kdo je lepší. Vzájemná bilance je totiž nerozhodná. „Pokud to Kincl nevezme teď v prosinci, tak se ten zápas už nikdy nestane. Předpokládám, že s Attilou půjdu někdy v létě, a kdyby na jaře v květnu byla O2 arena, tak nebudu shazovat do 84 a pak bych šel do 93. Pokud to Oktagon a Kincl chtějí udělat, tak teď, nebo nikdy. Pak už nebudu mít čas,“ zdůraznil Vémola.

Terminátor si ale nemyslí, že by jeho rival na troufalou nabídku kývl. „To víte, že to nepřijme a vezme si jednodušší verzi a půjde s Čepem. Vlasto je tvrdý kluk, ale nemá tolik zkušeností a bude to pro něj jednodušší soupeř. Hlavně, Kincl se na mě připravoval pět let. A kdyby zjistil, že se má připravit na zápas se mnou za dva měsíce, tak se z toho pose*e. On by to nikdy nevzal. Ani nepočítám, že to vezme,“ myslí si osmatřicetiletý bojovník, jenž na turnaji uhájil titul polotěžké divize před slovenským vyzyvatelem Pavolem Langerem, který si na zemi ustlal po rekordních sedmi vteřinách.