Vémolovi zlomil ruku, teď pomáhá jeho rivalovi: Karlos je jednostranný zápasník, přichází Kinclův čas

Jak vyzrát na Karlose Vémolu? Na tuto otázku nalezli za posledních sedm let odpověď pouze dva bojovníci, jedním z nich byl i populární švédský zápasník Jack Hermansson. Pod taktovkou čtyřiatřicetiletého bojovníka v UFC se v posledních letech připravuje i český šampion Patrik Kincl, a právě tato spolupráce může posledně jmenovanému do odvety s Terminátorem, jenž se uskuteční 30. prosince, výrazně pomoct. „Vémola je jednostranný zápasník, v každém souboji dělá to stejné. Věřím, že Patrik vyhraje,“ předpovídá čtyřiatřicetiletý Švéd, jenž si mezi elitou připsal již deset zářezů.

Patrik Kincl (vlevo) a Karlos Vémola během natáčení rozhovoru Tváří v tvář.

Článek Dřina, dřina a zase dřina. Na lenošení není v těchto dnech prostor. Toho si dozajista je vědom i šampion střední váhy organizace Oktagon MMA Patrik Kincl, který se již 30. prosince v odvetném souboji střetne s Karlosem Vémolou. Prvně jmenovaný tak v předchozích týdnech již tradičně vyrazil na sever Evropy, konkrétněji do norského Frontline Academy, kde mu jako obvykle dělal společnost populární Švéd Jack Hermansson (23-7). A tato pomoc se zcela jistě bude hodit. Zápasník přezdívaný Joker totiž jako jeden ze dvou bojovníků dokázal v posledních sedmi letech vyzrát na Karlose Vémolu, v roce 2015 mu na turnaji anglické organizace WFS dokonce při vítězné submisi zlomil ruku. „Na náš fight si pamatuji. Jako většinu lidí jsem ho dostal na zem a ze zad se mi ho povedlo ukončit. Bylo to pro mě skvělé vítězství a pro kariéru velice dobrá zkušenost. Patrikovi možná dám pár rad a triků," vzpomíná Hermansson. Až zavřou klec, tak se z toho Patrik Kincl po...e, říká Karlos Vémola. Na mě se stojí dlouhá fronta na rozdíl od něj!Video : Sport.cz Pro Kincla je tak spolupráce s velezkušeným Švédem více než vítáná. Do norského Frontline Academy se česká jednička střední váhy přesto vrací už nějaký ten pátek. „Jezdím sem pravidelně, takže vím, do čeho jsem šel. Je tu parádní tempo, mimo sparingy se snažím nasávat i technické věci," informoval Kincl. „Kafe je tu nejlepší v Evropě, jen počasí by mohlo být lepší, ale asi nejde mít vše," doplnil. „Patrika jsem poprvé potkal před několika lety, když přijel k nám do Academy, a od té doby se sem vrací pravidelně. Jako bojovník se hodně zlepšil. Je na tom lépe technicky i silově. Zkrátka pokaždé když se za námi vrací do Norska, ho vidím v jeho lepší verzi. Neustále se zlepšuje," popisuje Hermansson, který více než šest let nastupuje ve slavné UFC a připsal si cenné skalpy Kelvina Gasteluma, Ronalda Souzy nebo přemožitela Machmuda Muradova Geralda Meerschaerta. Švédský bojovník neskrývá nadšení ze zlepšení o rok mladšího parťáka. „Patrik je hodně všestranný zápasník. Je velice zdatný jak v postoji, tak na zemi a v grapplingu. Když bych to ale měl shrnout, tak ho považuji za komplexního bojovníka. Umí se skvěle dostávat zpět na nohy, je těžké ho udržet dole," pokračoval. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený jack hermansson (@jackthejokermma) A jak se Kinclovi bude dařit v odvetném duelu s Vémolou? „Patrik proti Karlosovi bude výbornej zápas a myslím si, že přijde Patrikův čas, a věřím, že se mu povede zvítězit. Očekávám tvrdý a vyčerpávající boj," předpovídá rodák ze švédské Uddevally. „Vémola je jednostranný zápasník. V každém boji dělá totéž, naopak Kincl má mnohem více věcí, jak může zápas ukončit. Může to být jak na zemi, tak i v postoji. Naopak jediný způsob, jak Vémola může vyhrát, je, že bude Patrika stále a stále házet na zem a vyhraje na body. I proto věřím, že se povede zvítězit právě Patrikovi," věří Hermansson. MMA Neúspěch v UFC? Bledou to nakopne, jde si za svým snem a zaslouží si uznání, vysvětluje trenér Před ostře sledovaným fightem se navíc vznášejí otazníky nad tím, jakou taktiku bude Kincl v zápase upřednostňovat. „Nemyslím si, že by chtěl Patrik bojovat ze zad, podle mě se bude držet jiné taktiky. A jsem si jistý, že pokud bude na zádech, tak se mu povede dostat se zpět do postoje," je přesvědčený jeden z nejslavnějších švédských bojovníků, kterého 3. prosince čeká boj v UFC s Dereckem Brunsonem. MMA Program MMA eventů 2022: Kalendář zápasů UFC a OKTAGONU