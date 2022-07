Oznámený titulový souboj proti Srbovi Aleksandaru Iličovi vyvolal řadu reakcí. O titul polotěžké váhy organizace Oktagon MMA rázem bude bojovat někdo, kdo se do té doby na česko-slovenské scéně ještě neukázal. Právě to vyvolalo v řadách fanoušků hned několik otazníků. „Zaznamenal jsem kritiku fanoušků na soupeře, ale pozadí si neuvědomuje, jak je těžké sehnat Karlosovi soupeře," vysvětluje Vémolův trenér André Reinders v rozhovoru pro Sport.cz. Ikona českého MMA se rovněž rozpovídala o tom, jak by mohl duel proti srbskému zápasníkovi vypadat nebo jaké další kroky by mohla přinést Vémolova kariéra.

Máte Karlose možnost každý den vidět na trénincích, v jaké je tedy formě?

Má skvělou formu. Přiznám se, že jsem nebyl úplně nadšený z nedávného zápasu s Michalem Pasternakem, který byl pro rozjezd docela těžký soupeř. Karlos byl v té době po vážném zranění, po dlouhé době bez zápasu a po boxerské přípravě, přesto to ale zvládl skvěle. V tomhle zápasu budu proto mnohem klidnější, Karlos měl regulérní přípravu, skoro dvouměsíční, takže je připravený.

V předchozích dnech mu přijeli na pomoc i kamarádi z Londýna.

Jeden z důvodu byl to, že mu přijel sparing, který preferuje opačný guard. Ale i u nás v gymu najdeme leváky, kteří jsou schopni mu ten obrácený guard napodobit. Jde ale samozřejmě i o to, že v rámci přípravy je vždycky dobré vyjet někam na kemp nebo si pozvat sparing partnery, kteří jsou trochu odjinud.

Foto: OKTAGON MMA Elitní český trenér André Reinders během zápasu jednoho ze svých svěřenců.Foto : OKTAGON MMA

Dávali Karlosovi zabrat?

Bylo krásně vidět, že ho znají a vědí, jak na něj. Například vědí, jak nastupuje na takedowny a podobně. Je pro ně tím pádem čitelnější. Karlos sice dlouhá léta trénoval v Londýně, poslední dobou ale trénuje v Praze. Bylo proto vidět to porovnání. Kluci z Londýna totiž s Karlosem už delší dobu nespárovali, proto některé věci vycházely kolikrát trochu lépe než u kluků od nás z gymu.

Co říkáte na reakce po oznámení zápasu se Srbem Iličem?

Zaznamenal jsem kritiku fanoušků na soupeře, ale pozadí si neuvědomuje, jak je těžké sehnat Karlosovi soupeře. Na druhou stranu se několik měsíců domlouvalo, že soupeřem bude Xavier, který skoro jako jediný v žebříčku Oktagonu připadal v úvahu. Byl po pěti jasných výhrách, tedy jasný adept na boj o titul, přesto zápas odmítl.

Kdo další tedy připadal v úvahu?

Když se podíváte na žebříček, tak nebylo z koho vybírat. Stephan Puetz měl zápas nedávno, potřebuje pauzu a není připraven. Do budoucna se navíc chystá zápas dvou Terminátorů, který bude chtít určitě lépe vypromovat. Je tu Attila, se kterým Karlos chce odvetu. Dále tu jsou kolegové z gymu Miloš Petrášek a Robin Fošum. Jorick Montagnac má pro změnu zraněnou ruku a Alexander Poppeck zápas odmítl. A u desáté příčky je Dan Škvor. Nikdo z nich ale nepřipadá v úvahu, muselo se hledat jinde. Většina zápasníků v žebříčku kolem Karlose je podepsaná někde jinde například v UFC, Bellatoru nebo PFL.

Nakonec se ukázalo na Aleksandare Iliče.

Byla to logická volba. Je to bojovník, který se připravoval na polotěžkou váhu v PFL, navíc prošel i KSW, kde porazil i Damiana Janikowského. Je to adekvátní soupeř, přesto si myslím, že by Karlos byl raději za Xaviera, ale ten to bohužel odmítl.

Ilič je postojář. Je to podle vás jeho nejsilnější zbraň?

Vždycky je to o tom, že každý má nějakou silnou stránku nebo zbraň. Přesto všichni umí všechno. Neznamená to, že když je to postojář, že neumí bojovat na zemi. Je to vždycky o tom, kdo si svůj styl dokáže prosadit. Proto vždy říkám, že MMA není krasobruslení. Nehraje se na tu krásu, na body za předvedený výkon, ale jede se na vítězství. Ten kdo si prosadí svojí hru, tak vyhraje. Stejně tak může vyhrát Ilič, když trefí dobrý úder. Povedlo se mu to i proti olympijskému medailistovi Janikowskému. Byl to jeden z nejlepších wrestlerů, přesto ho trefil high kickem. Také Pasternak měl před zápasem s Karlosem černý pás v brazilském jiu-jitsu, to samé Xavier.

Dá se Ilič přirovnat k nějakému zápasníkovi v Karlosově kariéře?

Relativně podobný byl Karlosův poslední soupeř Michal Pasternak. V náš prospěch hraje to, že to byl obrácený guard a také spíš kombinace toho, že byl lepší v postoji a navíc měl dobré jiu-jitsu. Já se na to dívám z pohledu trenéra. Jak svého svěřence budu na soupeře připravovat, jestli už někdy měl podobnou přípravu.

Jak Karlos, tak i Ilič v minulosti nastupovali ve střední váze.

Je to jedna z věcí, která spousta fanoušků špatně chápe. Karlosova devíza je v tom, že je větší než většina střední váhy, ale relativně malý na polotěžkou váhu. Vzhledem k tomu, že je schopen nastupovat ve střední váze, tak to nenasvědčuje tomu, že polotěžká je pro něj v pohodě. Upozorňoval jsem na to i v zápase s Attilou Véghem, kde jsem říkal, že to není tak, že jdou proti sobě dvě polotěžké váhy. Naopak šel někdo, kdo je dispozicemi přirozenou polotěžkou váhou proti silné střední váze. Karlos je silný, má na sobě hodně svalové hmoty, z čehož těží. Odpovídá to i jeho stylu boje. Na druhou stranu to ale pro něj v dalším zápase může být i nevýhoda, svaly se rychle unaví, zpomalí, zakyselí se. Ilič zřejmě bude trochu lehčí, přesto si myslím, že ten rozdíl nebude až takový.

Navíc to bude na pět kol. Čekáte, že se diváci skutečně dočkají pětikolové bitvy?

Budou hodně rozhodovat první dvě kola. Pro Karlose bude nejtěžší Iliče dostihnout. Má totiž skvělou obranu proti takedownům, o něco lepší než Pasternak. V případě, že ho Karlos hodí na zem, tak ho bude schopen ukončit. Nebude to ale lehké ho na tu zem dostat. Má výborné laterální pohyby (do stran), dokáže uhýbat pokusům o strhy. Bude rozhodovat, za jak dlouho dokáže vzít Karlos Iliče na zem a jak dlouho ho tam bude držet.

Co po zápase? Budete chtít ještě letos tlačit na titul ve střední váze?

Ano. Karlos to i tak naznačoval, že by chtěl mít ještě letos oba tituly.

Vám osobně dává smysl získat titul v polotěžké váze, poté ve střední a následně obhajovat?

Přesně tak. Karlos samozřejmě má ambice i na další váhy (smích), ale to je na větší diskuzi. Je to megaloman vším, co dělá. Občas si dává cíle, kterým ostatním přijdou nesmyslné a absurdní, ale tenhle vývoj mi přijde logicky. I vzhledem ke shazování.

Je reálné, že by zkusil i těžkou váhu?

Nereálné to není. Karlos si teď klade velké cíle. Jak jsem říkal, hodně těží ze své síly a váhy, což by v těžké váze nemusela být jeho devíza. Ti kluci by byli těžší a silnější. Na druhou stranu hodně lidí nedoceňuje Karlosovu techniku, kterou má při strzích a kontrole na zemi. Právě technikou by mohl být lepší než ostatní těžké váhy.

A co odveta s Attilou Véghem? Mohla by být už příští rok?