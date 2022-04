Co jste Matějovi říkal, když nabídka přišla? Určitě jste také měl nějaké slovo v rozhodování.

Bavili jsme se o tom, řešili jsme, s kým půjde i to, jak se k tomu postavit. Takovou nabídku je ale těžké odmínout, je to sen každého zápasníka. Když se podíváte na zápasníky v UFC, tak většina z nich není excelentní ve všech stránkách boje. Ale jsou velmi dobří v něčem, co si dokážou prosadit a díky tomu vyhrávají, právě to Matěj umí.

Můžete jmenovat některého zápasníka z UFC, který si tu silnou stránku umí skvěle prosadit?

Myslím si, že každý zápasník má něco, v čem je slabší. Samozřejmě, že je i dost bojovníků, kteří jsou komplexní ve všem. Ale u většiny je to tak, že mají jednu silnou stránku. Trochu mě napadá Matějovo srovnání s Israelem Adesanyou, který je UFC šampion. Oba mají podobnou historii, jsou to oba skvělí postojaři. Adesanya v prvních zápasech v UFC ukázal, že nemá tak dobře najetou zem, dělal často chyby, bylo vidět, že se dostal do problémů. Díky své atletičnosti a i díky tomu, že si dokázal prosadit to svoje, tak začal vyhrávat a stal se šampionem. To může být i Matějova cesta.

Pracovali jste i s úvahou, že byste počkali, zda by nepřišla přímá smlouva do UFC?

Narovinu, UFC přímé smlouvy dává vyjímečně, většinou to jsou zápasy na poslední chvíli (short notice). Nebo to například může být typ alá Jiří Procházka, který byl šampionem RIZINu. Většina nových zápasníků proto prochází právě tím Contenderem, kde se utkávají ti největší světoví talenti. Je to závěrečná prověrka před UFC.

Jak tedy vidíte Matějovy šance v Contenderu?

Vidím je velmi dobře, protože Matěj je extrémně silný ve svém postoji, kde věřím tomu, že dokáže konkurovat komukoliv na světě. Velmi rychle dohání MMA stránky boje, to znamená obranu proti strhům, práci na zemi a další věci. Já vždycky říkám, že každý zápasník musí mít ve svém zápase zbraň, kterou dokáže porazit soupeře, a to Matěj má velmi dobrou. Věřím tomu, že na tuto úroveň má už nyní.

Co je tedy Peňázova zbraň?

Samozřejmě je to ten skvělý postoj. Matějův styl je ideálně stavěný, co pro MMA potřebuje. Skvělé oko, přesnost, tvrdost, má daleký dosah. To jsou ty jeho zbraně. Má spoustu zkušeností z kickboxu, úspěšně zápasil s těmi nejlepšími v Glory. Ne všichni, kteří přešli z kickboxu do MMA, byli úspěšní. Ten jejich styl mohl být založený na pevnějším krytu nebo na tom nebyli pohybově nejlépe. Matějův styl je ale hodně specifický. Navíc je hodně dobře pohyblivý, jeho styl se tak jednoduše přetransformoval do MMA, kde ho dokáže skvěle využívat. Vzhledem k tomu, že se MMA nevěnuje moc dlouho, tak někteří soupeři často mají pocit, že se s ním mohou v postoji měřit. I když vědí, že Matěj je na tom postojově hodně dobře, tak přesto je dokáže překvapit.

V případě, že se Peňázovi povede vybojovat smlouvu v UFC, věříte, že se dokáže prosadit?

Je tam samozřejmě velká konkurence. Samozřejmě bude záležet i na tom, jak s ním budou matchmakeři a UFC zacházet. Může například přijít to, že mu dají silného wrestlera a to by bylo jasné, že to pro Matěje bude těžší zápas. Pakliže mu ale dají někoho, kdo je zaměřený na postoj, tak je to něco jiného. Musíme ale počítat s více variantami. Každopádně věřím, že je Matěj na to připravený. Na svém wrestlingu a zemi pracuje neuvěřitelně rychle, i u nás na tréninku nejlepším zápasníkům dělá problémy ho dostat na zem. I proto věřím, že se dokáže rovnat s kýmkoliv.

Víte, s kým se Matěj utká?

Soupeře nemůžeme zveřejňovat, první to musí udělat UFC. Myslím si ale, že ten soupeř by mu mohl sedět, věřím, že šance jsou vysoké.

Peňáz se MMA věnuje dva roky, nemyslíte si, že nabídka přišla moc brzo?

To je na větší diskuzi. Ale i já sám jsem byl překvapený, že ta nabídka přišla relativně brzo, čekal jsem to třeba za rok. Ta nabídka ale přišla i kvůli tomu, že Peňáz je v profesionálním bojovém sportu dlouho, měl například úspěšnou kariéru v kickboxu. A v případě, že přijde nabídka od něčeho, o co usilujete, tak je těžké jí odmítnout. I když hodně lidí říká, že je to možná ještě brzo, tak přesto věřím, že Matěj může v UFC uspět.

Peňáz bude zápasit za necelé tři týdny ještě pod taktovkou organizace OKTAGON MMA. Bylo to těžké rozhodování?