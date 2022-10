Souboj s Brazilcem Caiem Borralhem přitom začal maximálně opatrně, první pořádný úder přišel až na konci první minutky, kdy oba bojovníci poprvé vyzkoušeli přesnost svých paží. Muradov se záhy nechal zaskočit očekávaným strhem, po kterém musel v nepříjemné pozici bránit ze zad u pletiva. V nelichotové situaci si ale počínal na jedničku a spletivý moment přetočil ve svůj prospěch, což Brazilce vystavilo do nečekaných problémů. Muradov byl na koni a přibližně dlouhou dobu držel rivala pod sebou. Úvodní kolo tak nabídlo scénář nahoru a dolů.

Další pětiminutovku otevřely kopy, jejichž zvuk dopadu byl slyšet snad po celé hale. Kratší nevýraznější pasáž navíc pořádně okořenil Muradov, jenž se v náběhu vrhl po soupeři, kterého bez výraznějších potíží položil pod sebe. Borralho ale potvrdil zemařské kvality, ve zdánlivě nepříjemném postavení našel prostor ke škrcení, které ale bylo daleko od finálního dotažení. Rodák z Maranhaa v Brazílii litovat nemusel, vytvořil se mu prostor k přelezení do plného mountu, ze kterého se však Muradov vyvlekl maximálně parádně, jednoduše situaci přetočil jako přesýpací hodiny a znovu více než dvě minuty svíral rivala pod sebou. V závěru navíc čelil dalšímu pokusu o submisi.

Před třetím kolem bylo vše otevřené, jakákoliv výraznější chyba mohla rozhodnout o osudu zápasu. Ačkoliv Borralho začal zostra, přesto to byl Muradov, který povedenou kombinací u pletiva dostal soupeře do úzkých a diváky dostal do váru po zdánlivě jednoduchém takedownu, který se div neproměnil v noční můru. Brazilec si znovu našel skulinku k obejmutí soupeřova krku, což Muradov sice dokázal přečkat, závěrečné minuty přesto čelil dominantní soupeřově pozici, ze které již před závěrečným gongem nebylo úniku a koncovku strávil vleže.