Mezi oběma bojovníky to vřelo již několik týdnů před bitvou. Překvapivé proto bylo pozápasové podání rukou. „Pirát mi po zápase řekl, že je po válce. Já to ale takhle nemám. Když někdo vytahuje věci z minulosti, tak mi to vadí. Měl by si to trochu uspořádat. Nemám problém, když to spolu rozebereme. Třeba to hodíme za hlavu, třeba ale také ne," připustil Kincl.