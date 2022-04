„Moje chyba, neměl jsem řvát, bohužel. Měl jsem celou dobu navrch, věděl jsem, že budu silnější, přesnější, že mi na zemi nic neublíží. Mrzí mě, že jsem po více než roce, co jsem se vrátil domů, prohrál takovým způsobem," reagoval zklamaný Mikulášek bezprostředně po zápase.

Poslední slovo si přesto vzal poražený Mikulášek, který si uvědomil, že udělal amatérskou chybu. „Rozhodně jsem však nebyl v takovém ohrožení, kdy bych chtěl klepat. Neklepal jsem, jen jsem zařval a chtěl jsem zarvat ruku, protože on už s ní neměl kam jít. On sám má krátké ruce. Udělal jsem však amatérskou chybu a zaplatil jsem za to prohrou," dodal zklamaně Mikulášek, který ihned projevil touhu po odvetě.