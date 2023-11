Asi to, že znevažuje moje výsledky a moji práci… Je asi normální, když člověk na něco dře a přijde někdo, kdo to znevažuje. Ještě když je z toho stejného prostředí a ví, kolik je za tím úsilí a práce. Naštvalo mě to. Stále ale mám úctu k tomu, co dokázal. Dokázal velké věci.

Poradil mi, jak být úspěšný, ale co přesně, to si nechám pro sebe (smích). Kamarádi si to nechávají mezi sebou a nevytahují to na kamery. I když si jsem jistý, že to, co řekl Karlos není pravda. Spíš se mi víceméně chtěl zase dostat do hlavy a nějak mě tím rozhodit. To samozřejmě nepřišlo, beru to jako jeho hru a jak jsme si řekli, vše se ukáže 29. prosince v kleci.