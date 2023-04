V poslední době se rozjel trend, kdy lidé z amatérského světa nebo influenceři vyzývají k zápasům profesionály. Jaký na to máte názor?

Rozlišuju to. Sport a bizár. Není to pro mě jedna a ta samá věc. Konkrétně organizace Clash of the Stars je bizarní věc či záležitost. Připomíná mi to dobu před patnácti lety, kdy jsme všichni koukali na wrestling v Americe. Sledovaly to miliony lidí. Teď je to v kleci nějakým způsobem o trochu reálnější, ale zase na druhou stranu v tom nejsou takové ty kvality. Já budu pro Clash první zápasník.

Budete tedy zápasit v organizaci Clash of the Stars?

Je to domluvené (smích). Teď je otázka, jestli z toho necouvne (Tadeáš Veselý – pozn. red). Všechno by mělo jinak platit, bude to na červnovém turnaji.

Berete tyhle typy organizací pozitivně, nebo negativně?

Beru to jako součást doby. Jestliže je to takhle sledované a lidé o tom diskutují a baví se o tom, tak je to pro mě jako sledovat nějakou reality show. Je to divácké. To, co lidé uvidí, neuvidí nikde jinde. Je to všechno až přitažené za vlasy. Člověk na to musí koukat jiným způsobem než na sport. Pro náš sport je to pochopitelně ostuda a je potřeba to rozlišovat. Nebráním se tomu i z toho důvodu, že pokud zápasník chce čísla, tak musí zápasit na akcích, které jsou sledované. A pokud mě vyzve takovej tlusťoch, tak mu neřeknu ne. A ještě k tomu, když mi za to zaplatí peníze, které dostanu skoro za nejlepšího zápasníka na světě.

Foto: RFA Tadeáš Růžička před zápasem na turnaji RFA 5 v Brně.Foto : RFA

Jsou to tedy pro vás jedny z největších peněz v kariéře?

V podstatě ano. Je to, jako kdybych zápasil moje největší zápasy... Já se ale především chci živit svým sportem a dělat ho naplno. Dělám ho od 9 let a rozhodně to chci úspěšně zakončit a něčeho dosáhnout, a ne se jen tak plácat po bizarních soutěžích.

Proč jste teda na tuhle nabídku kývl?

Nechci si nic dokazovat, ale dostanu za to pěkný finanční obnos. Přitáhnu další mladé lidi, co mě neznají, do mého sportu. To je mým cílem. Chci získat nějaké další fanoušky. Mohou to být krátkodobí fanoušci, ale zase budu v povědomí další generace těch, co sledují tyhle akce. Ti, kteří si jen tak nezapnou RFA, Oktagony apod.

Spousta profesionálů se zastavuje nad informací, že berou daleko menší peníze než právě zápasníci z těchto organizací...

Je to tak. Už dlouho se nad tím rozčiluji. Proto nechci být jen přihlížející, chci se také přiživit. Čeká je srážka s krutou realitou. Jedině dobře. Jdu tam za nás, za všechny sportovce.

Rovněž mohou lidé namítat to, že jako profesionál jdete proti člověku, co má za sebou dva zápasy...

Na druhou stranu jdu jednou rukou a ještě k tomu ve velké rukavici. Budou to 18uncové rukavice a jen přední ruka. Soupeř naopak bude mít MMA rukavice a klasicky obě ruce. Beru to jako show. Fanouškovsky to bude zajímavé. Stačí to jen nebrat součástí našeho sportu, což hodně lidí nechápe. Každopádně musí chápat to, že nás živí ruce a nohy. Chodíme do klece. A když někdo dá takovouhle nabídku a ještě k tomu s někým, kde nic ve finále nehrozí, tak neřeknete ne.

Chybí podle vás takovým lidem soudnost? Že nevědí, do čeho jdou?

Rozhodně. Dneska celkově mladé generaci chybí soudnost. Neváží si ničeho, nedokážou si představit ty následky. Není to jako dřív, kdy člověk udělal chybu a jen tak ho nikdo nepotrestal. V tomhle sportu to moc obelhat nejde. Když si hrají na opravdové zápasníky, tak se musí střetnout s opravdovými zápasníky.

Co kdybyste náhodou prohrál?

(smích). Nad ničím takovým jsem ani nepřemýšlel...asi bych z toho týden nespal. Jediné, čeho se obávám, je, aby ten zápas nezrušil, což se klidně může stát. Řekne si, že do toho nakonec nebude chtít jít.

Může se vaším zápasem stát to, že budou profesionálové dále vyzývání do klece od influencerů, amatérů?

Když uvidí, jak dopadnou tihle rádoby fighteři, tak se to buď stopne, nebo nevím...doba nejde zastavit. Dřív nebylo ani to, že si půlka republiky v pátek nebo sobotu sedne k televizi a dívá se na zápasy. Třeba Oktagon. Celkově se všechno vyvíjí, i bojové sporty. Rozhodně neříkám, že je to špatně. Mám na mysli třeba právě tyhle influencery nebo rappery, kteří chodí mezi sebou a pro mladé fanoušky je to zajímavé. Problém pak je, když začnou vyzývat opravdové zápasníky.

Na trh nově vstoupila i fackovací organizace. Lákalo by vás něco takového?