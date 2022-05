Zatímco Teixeira působí v UFC více než deset let a má za sebou řadu bitev, naopak Procházka do zápasnické Ligy mistrů nakoukl teprve před dvěma lety. „Všichni říkají, jestli to není pro Jiřího moc brzo, v UFC má za sebou dva zápasy. Ale když vidím ty kluky, jakým způsobem je porazil, tak si to jednoznačně zaslouží,“ řekl svůj názor Teixeira na tiskové konferenci.