Rodák z Hradce Králové měl jít do akce již v prosinci loňského kalendářního roku, tehdy byl ale duel s Číňanem Su Mutaer-ťi zrušen. Pro Dvořáka se tak našel jiný soupeř, a sice osmička muší váhy Matheus Nicolau, se kterým se český zápasník utká 26. března na turnaji v Columbusu.

„Je to velice šikovný bojovník, je komplexní. Umí jak postoj, tak i zem. Pro mě je to obrovská výzva a moc se na to těším. Možná rozhodne to, kdo to bude chtít víc. Myslím si, že jsme na tom hodně podobně. Já ale výsledek vím už teď a pro něj si jdeme," nechal se slyšet Dvořák.

Dvořák má v UFC za sebou tři zápasy, pokaždé se mu povedlo zvítězit. Nejprve na body zdolal Bruna Silvu, poté si po dalším výroku sudích poradil i s Jordanem Espinosou. Hladké vítězství pro změnu přišlo v zatím posledním duelu v UFC, Juancamilo Ronderos totiž již po něcelých dvou minutách odklepal škrcení.

Český bijec aktuálně drží desátou příčku muší váhy, výhra by ho tak mohla katapultovat na lukrativnější pozice. „Pokud ho porazím, o čemž jsem přesvědčený, tak to bude minimálně osmá pozice žebříčku. Potom už je to jenom co by kamenem dohodil do TOP 5 a pak i k titulu," pokračoval odhodlaně.