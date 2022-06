„Trénuji s ní asi tři roky a prostě jsme se domluvili, že si půjdeme zaboxovat. V přípravě spolu trénujeme jednou týdně, jinak třeba dvakrát třikrát," líčí zkušenosti sestra Romana Silovská. „Ségře se to líbilo, chtěla to zkusit a myslím si, že jí to i jde. Je dost silová, má velkou výdrž a fyzicky je na tom dobře," popisuje Jindrová, které v přípravě pomáhá také starší sestra Petra.

Sestry Martina a Romana odletěly do Atlanty během neděle, v nadcházejících dnech je doplní i velezkušené trenérské duo Petr Ondruš a Petr Kníže. „Abych pravdu řekla, tak se to trenérům moc nelíbí," přiznala Jindrová. „Mně ale stačí její přítomnost, je furt dobře naladěná. Furt se usmívá, máme stejný smysl pro humor," pokračovala ranařka, která bude mít kompletní trenérské trio v rohu i během zápasu.

Nový přírůstek na cestě za postupem do vyřazovacích bojů bude především sloužit jako psychická podpora. „Určitě jí radit nebudu, ani nemám co jí poradit. Asi budu jen koukat. Budu z toho víc ve stresu než ona," netají o jeden rok mladší sestra Romana. „Psychicky jí můžu podpořit, jsem zvyklá s ní často cestovat. Jsme zvyklé a sehrané," dovysvětlila.

Jindrovou případný úspěch z druhého zápasu v zámoří může katapultovat do vyřazovacích bojů. Před touto metou ale čeká zkušená kazašská judistka Zamzagul Fajzallanová. „Koukala jsem na nějaké její zápasy a zjistila jsem, že Martina má velkou šanci. V postoji je lepší, na zemi jsem neviděla zápas, že by šla na zem," prozradila Silovská.

Cesta za zápasem do Ameriky ale nebude jediným zahraničním zážitkem. Po zápase totiž obě sestry opět nasednou do letadla. „Největší odměnou bude to, že po zápase poletíme na dovolenou do Kostariky," vysvětlila mladší sestra. „Moje tělo to potřebuje, půl roku v kuse se připravuji jen na zápasy, mám toho dost," doplnila Jindrová, která v případě postupu do play-off pro změnu nabere směr Londýn.