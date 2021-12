Z KFC k titulu šampiona. Aneb jak se Růžový panter dostal na vrchol

Samotná cesta přitom nezačala u MMA. Rodák z Karviné začínal u juda, kam ho v dětství zapsali jeho rodiče.

„Chtěli to hlavně proto, abych nebyl ve škole otloukánek, aby mě nešikanovali, abych se trošku uměl ubránit. Což se povedlo, šikanovaný jsem nikdy nebyl. Byl jsem takový tichý, měl jsem tu povahu na to, že kdybych nic neuměl, tak by si na mě děti dovolovaly, ale věděly, že dělám judo a nechaly mě být," prozradil Kozma pro OKTAGON MMA.

Postupem času se šampion veltrové váhy dostal k MMA, což mělo jeden velký háček. O jeho zápasení totiž rodiče nevěděli.

„Máma to nevěděla. Jí se ten sport strašně nelíbil. Ještě mi říkala, ať se neopovážím v životě vstoupit do klece, že bude zle, strašně mi to zakazovala, vůbec nechtěla, abych někdy zápasil. O trénování ale věděla.

„Potom se mi ten sport zalíbil jako takový a chtěl jsem zápasit. Tak jsem se jednou rozhodl jít na zápas. Doma jsem to neřekl a poháry jsem schovával ve sklepě. Táta to věděl, kvůli tomu se i s mamkou pohádali, ale pak si to vyříkali a mamka si zvykla, že zápasit budu, že to chci dělat a teď už jezdí na zápasy a fandí. V tajnosti to vydrželo do třetího zápasu. To jsem přišel obouchanej a bylo zle," pokračoval rodák z Karviné.

Král zůstává. Po krvavé řeži s Apollem udržel David Kozma pás šampiona velterové váhyVideo : Oktagon TV

Kozma do Prahy přišel ve dvaceti letech a hledal práci. Nebylo to ale jednoduché. Potřeboval najít takovou práci, která by se dala skloubit s trénováním.

„Hledal jsem práci. Hned první pohovor, na kterém jsem byl, bylo KFC. Vzal jsem to první, co bylo. Nevybíral jsem si. Dělal jsem tam měsíc a půl. Bral jsem to tak, že tam nebudu napořád. Poté jsem dělal tři týdny podomního prodejce. Potom mi Mára Lomčák našel práci. Hlídal jsem jednomu pánovi barák. Byla to práce, která se dala skloubit s trénováním. Měl jsem i pár šichet na dveřích, ale tím se úplně živit nedalo."

Parádní titulový zápas. David Kozma porazil Kertesze na bodyVideo : Sport.cz, Oktagon TV

Na svém kontě má osmadvacet výher, přesto mnohé překvapí, že se „Růžový panter" v reálném životě nikdy nepral.