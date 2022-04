Teď už to rozhodně nedám. Jeho matka ho bezpečně ukryla a on přežil bombardování “

„Miluju tuto zem. Rusko přišlo do našeho domu a rozpoutalo zde válku, umírá mnoho nevinných lidí, ženy i děti. Musíme bránit tuto zem, a to se nám daří, přátelé. A uspějeme, protože pravda je za námi. Nemohu pochopit ty lidi, kteří nevěří, že ruské jednotky vstoupily na Ukrajinu. Vidím to na vlastní oči. Dějí se tu hrozné věci, ale zvládneme to." nechal se slyšet Amosov v únoru.