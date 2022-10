Dlouhé týdny se spekulovalo, zda obhajoba českého šampiona bude vedena jako hlavní zápas natřískaného turnaje v Las Vegas. Ve hře totiž byl návrat legendárního zápasníka Jona Jonese a UFC si zahrávala s možností, že by Američana nasadila právě jako main event. Naopak pro Procházku by to zřejmě znamenalo, že by nastupoval v hlavním předzápase.