Takřka hned po zisku opasku pro krále polotěžké váhy UFC se začalo nahlas spekulovat o tom, proti komu se český bojovník Jiří Procházka postaví při první obhajobě. Ani s odstupem několika týdnů se ledy nehnuly, hned na startu tohoto týdne ale český bojovník přišel s překvapivou informací.

„Rozhodl jsem se o mém dalším soupeři. V dalším zápase chci bojovat s Gloverem Teixeirou. Není to proto, že by to byl další velký zápas, ale má to jeden hlavní důvod. V prvním zápase jsem podal opravdu špatný výkon. Proto chci nyní ukázat, proč jsem šampion. Čistě a nezpochybnitelně. Myslím si, že Glover si odvetu zaslouží. Tady je moje nabídka. Ukážu vám, proč jsem šampion," zní v Procházkově výzvě na sociálních sítích.

Čerstvý šampion polotěžké váhy tak má o podobě složení pro první titulovou obhajobu jasno. V nejbližší době se dá očekávat i vyjádření ze strany brazilského veterána, který se hned po ztrátě opasku netajil přáním střihnout si odvetu.

„Chci odvetu. Je to jedna z věcí, u které si řeknu, že to dokážu. Zvládl bych to. Jak jsem mohl o pás přijít? Právě to mě motivuje jít válčit zpět do klece. Jsem nesmírně motivovaný a chci získat pás zpět," sršel odhodlaním Teixeira v nedávném rozhovoru pro MMA Junkie.

K odvetě je koneckonců přikloněn i šéf organizace UFC Dana White. „Uvidíme, ale ano, dává to smysl. Byl to neuvěřitelný souboj, během zápasu jsem šílel. Je naprosto nezbytné, abychom ten zápas zopakovali, ale jestli tomu tak bude, ukáže až budoucnost," vysvětlil šéf nejprestižnější bojové asociace.

Sestřih duelu Jiřího Procházky s Gloverem TeixeirouVideo : Telly/Premier Sport

Nejbližší dny či týdny by tak mohly definitivně rozluštit hádanku o tom, kdo se vskutku stane Procházkovým prvním soupeřem pro obhajobu. Podle posledních informací to vypadá na brazilského veterána Teixeiru, ve hře je ale také bývalý šampion polotěžké váhy Jan Blachowicz. K oficialitě ale musí dojít ze všech stran, tedy UFC, Jiřího Procházky a Glovera Teixeiry.