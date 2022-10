S největší výzvou kariéru si nedokázal poradit Miloš Petrášek, který vyzval k boji německou legendou Stephana Pütze. A sousto to bylo pořádně velké. Českému bijci se sice v úvodu dařilo soupeře okopávat, jenomže německý Terminátor vsázel na to, co mu jde nejlépe a neustále se vrhal pod nohy. První kolo sice nenabídlo žádné přestřelky, ale výsledek? Dva krvavé obličeje. Především Petrášek měl u obočí nepříjemný cut.