Bratislava (od našeho zpravodaje) - V duelu sice bude v roli outsidera, tuto možnost si ale v hlavně nechce připustit. Překvapit se mu podařilo v předchozích duelech proti Brazilci Xavierovi a Němci Poppeckovi. Proč nyní nezaskočit znovu?„O tento zápas je určitě zájem, nonstop mě oslovují nějaká média s žádostmi o rozhovor a podobně. Zda tlak ustojím, nebo ne, se ukáže dnes. Nechci mít nějaká velká prohlášení o tom, že to samozřejmě ustojím…Jsem taky jen člověk, může to na mě dolehnout. Neříkám nic,“ povídá dvaatřicetiletý Langer.

Dobře nastavená hlava je naprostý základ, Langer se nechce nechat zápasem pohltit. Zatím se mu to daří. „Mám kolem sebe lidi, na které jsem zvyklý. Pracujeme s hlavou, čistíme si jí. Myslím si, že zatím je to dobré,“ je rád muž s introvertní povahou. „Jsem takový. Mám rád svoje zažité postupy, rituály a podobně,“ prozradil a uvedl několik netradičních rituálů, bez kterých si nedovede zápasové procesy představit.

Duel je za rohem, koncentrace je na vysoké úrovni. Langer nejen z hlavy pustil své civilní zaměstnání, kvůli kterému si dokonce musel vzít dovolenou. „Musel jsem ať už kvůli přípravě nebo včerejšímu vážení. Jinak se to snažím kloubit, jak se dá,“ říká zaměstnanec v oboru IT. „Dovolenou se snažím šetřit pro rodinu. Tohle moje hobby je už tak časově náročné a obírám je o dost. Dovolenou si šetřím výhradně pro rodinu,“ vysvětluje.

Tak či tak je na životní boj připravený. Před skromným mužem z východního Slovenska zčistajasna stojí jedinečná šance se navždy zapsat do historie bojové scény. „Vždycky se do toho snažím dát sto procent, abych si neměl případně co vyčítat. Chci tam jít připravený tak, jak vím, že dokážu být,“ motivuje se Langer. Výsledek duelu si ale nedokáže odhadnout. „Nemám rád předpovědi. Sport je vždycky jen sport. Může to být dlouhý zápas, nebo naopak krátký. Může být překvapení. Je tu víc alternativ a je těžké říct jednu možnost,“ přemítá.

Pořádná změna to bude i pro právoplatného šampiona Vémolu, který měl takřka v každém předchozím duelu ve zvyku vybudovat si vůči rivalovi nenávist. Nyní to zkrátka nejde. „Radši nastupuji proti někomu normálnímu, ke komu mám respekt. Ale nic to nemění na tom, že si půjdu tvrdě pro to, co mi patří,“ řekl český „Terminátor“ do očí svému rivalovi během závěrečného staredownu na bratislavském náměstí.