Pro organizaci Oktagon MMA to bude během posledního půl roku již druhý turnaj v Bratislavě, kde tentokrát na bojové kartě figuruje většina domácích zápasníků. I proto diváci s napětím vyhlížejí hned tři česko-slovenská derby v čele s titulovým soubojem Vémoly proti Langerovi.

Galavečer je za rohem, budete mít také nyní vyprodáno?

Víme, že zůstává posledních zhruba 10% lístků a myslíme si, že se to nakonec povede vyprodat.

Podruhé v tomto roce v Bratislavě. S jakými očekáváními do turnaje jdete?

S velkými. Musím říct, že to tak vnímám i já, protože jsem z Bratislavy, a podle toho, kolik lidí mi napíše o lístky, tak podle toho se dá měřit zájem a celkově to, jak se město těší na galavečer. Musím říct, že teď dostávám třeba až trojnásobně víc zpráv než před turnajem, který byl v dubnu. Lidi hrozně chválí kartu, přitahuje je ten česko-slovenský střet v hlavním duelu.

Zlatým hřebem tedy bude titulová bitva mezi Karlosem Vémolou a Pavolem Langerem. Koho favorizujete?

(zamyslí se). Mám to zhruba 60:40 pro Vémolu. Nemám to takhle celou dobu, ale až teď. Mám info z Karlosova tábora, že dal stranou mobil, věnuje mnohem víc úsilí tréninku a je soustředěný víc než kdy jindy. Druhou věcí jsou jeho zkušenosti, které si do zápasu nese. Není to ale vůbec jasný zápas, a to už kvůli tomu, že Karlos ztratil auru neporazitelnosti. Ne že by předtím byl neporažený, ale měl tak nastavenou hlavu. Měl v hlavě jen vítězství, které nakonec i doručil. Například Conor McGregor říkal, že pokud člověk pustí do vesmíru svou zápasovou verzi a je stoprocentně přesvědčený, tak se to vyplní. To byl vždy i Karlosův případ. Otázka ale je, jak moc a zda vůbec bude on sám o sobě pochybovat i s ohledem na jeho poslední dva zápasy, které nebyly podle toho, jak by si je představoval.

Blíží se Vémolův konec kariéry, na další porážku už není prostor, viďte?

Přesně tak. Nemůže si to absolutně dovolit, ne s Pavolem Langerem. Palo dokonce nedávno říkal, že zhruba před rokem by si sám od Karlose řekl o podpis a teď jde proti němu do klece. Je to neuvěřitelný příběh a případná porážka by pro Karlose znamenala velké minus. Pokud ho Langer porazí rychle, tak si nedokážu představit, co by se stalo.

Byla by to velká rána pro blížící se odvetu Zápasu století s Attilou Véghem?

Karlos by se k tomu musel asi probít, napravit si chuť a vrátit se na vítěznou vlnu. Myslím si, že je to zcela regulérní cesta, jak se k zápasu propracovat tak, abychom ho všichni chtěli vidět a byli nadšení tak, jak z něj chceme být. Tohle je za mě scénář, pokud Karlos prohraje. Jinak si to nedokážu představit. Ve finále to znamená, že teď v první řadě bude sedět Attila Végh, který v ten moment bude možná nejvíc v napětí. Také jemu jde o hodně. Je rozdíl ukončit kariéru obrovským zápasem.

K odvetě mělo původně dojít letos v prosinci, nakonec to bude až v příštím roce. Už pracujete s nějakým termínem?

Máme představu, o které si myslíme, že bude nejvíc pravděpodobná. Zatím ale není rozhodnuto. Je možné, že to skončí v létě na fotbalovém stadionu, ale je možné, že to bude i jinde. Máme rezervované haly v Česku i na Slovensku a zvažujeme, kde by to bylo nejlepší.

K variantě fotbalové arény tedy dojít nemusí?

Nemusí, ale dává to největší smysl.

Zpět k bitvě s Langerem, jehož výšlap v posledních letech je inspirující pro ostatní bojovníky. Souhlasíte?

Je to brutální, bizár. Bitva s Vémolou je strašně zvláštní zápas, u kterého by ještě nedávno nikoho nenapadlo, že by se mohl stát. Najednou je tu a uvidíme, zda Langer ten obrovský tlak a všechno, co se kolem něj v poslední době děje, ustojí v hlavě. Vypadá to, že ano, ale dovnitř hlavy mu nevidíme. Pro obyčejného chlapíka z Košic to ale musí být obrovský tlak a i on sám cítí, že pozornost je jinde. Má svět naruby. V Košicích mu to musí říkat každý, to stejné i lidé, které má kolem sebe. Uvidíme, jak si s tím poradí.

Většina lidí o Langerovi říká, jaký je to dobrák a nejde ho nemít rád. Máte to stejně?

Je to tak. Když jsme do Německa dávali záběry z dokumentu Cesta na Oktagon, tak i ti Němci, kteří mají převážně neutrální vztah k oběma bojovníkům, psali, jaký to je sympaťák a budou mu držet palce. Je to hrdina, název popelka na něj fakt sedí.

Sledovaný bude i duel legendárního slovenského bojovníka Ivana Buchingera. Je to pro něj mimořádně důležitý zápas?

Ohromně důležitý, tady se bude lámat jeho kariéra a napoví o tom, jak půjde dál. Pokud prohraje, tak už to asi bude znamenat, že kariéra je na sestupu a pomaličku se loučíme s velkým šampionem. Případné vítězství by naopak mohlo pořádně zamíchat kartami a třeba i s oživením snu o titulovém duelu. V tu chvíli by všechno bylo zase jinak a ve hře by byly i velké peníze. Je totiž zajímavé, že i tak velký šampion a u nás velké jméno, kterým je Buchinger, sám v posledním videu říkal, že chodí do práce. Není to tak jednoduché, jak by si možná mnozí představovali. A právě tohle všechno je pro Ivana ve hře, celý jeho budoucí život. Zda dokáže zabojovat o velké zápasy a titul, což by mu přineslo nejen velkou výplatu, ale i další partnery a pozornost. Jsem na to sám zvědavý. Občas totiž vypadá demotivovaný a jako by mu na tom vůbec nezáleželo. Pak ale přijde do klece a předvádí fantastické výkony. Teď proti němu bude stát Jakub Dohnal, pro kterého je to životní zápas a možná největší šance.

Možná podobná cesta té Langerově. Dohnal rovněž nenápadně kráčel od vítězství k vítězství, a najednou je kousek od možnosti zabojovat o titul.

Sám říkal, že tomuhle zápasu podřídil úplně vše, údajně neměl jediný volný den. Tenhle duel může být střet obou realit. Zatímco pro Ivana to může být jeden z mnoha zápasů, naopak pro Jakuba životní duel, do kterého dá všechno. A právě to může být jeho velká výhoda a možná cesta k vítězství. Jakub může extrémně získat a nic neztratit. Ivan to má naopak.

Kdybyste si ale měl vybrat?

Za mě Ivan. Zohledňuji zkušenosti, ale zároveň to říkám s tím, že jim nevidím do příprav. Není to podle toho, že bych věděl, kdo je jak připravený, ale podle nějakého pocitu a jak je vnímám.

Zmiňoval jste Buchingera, který si musel kvůli finanční situaci najít práci. Máte jako organizace přehled, kolik vašich zápasníků chodí i do normálního civilního zaměstnání?

Přesná čísla nevím, nezamýšlel jsem se nad tím. Když nepočítáme jako práci soukromé tréninky, protože to dělá většina z nich, tak opravdu málo. Možná 15-20%. Je to jen můj pocit, mohu se mýlit.

Myslíte si, že přijde někdy doba, kdy se MMA dostane na takovou úroveň, že se každý bojovník bude moct soustředit právě jen na kariéru a nemuset do toho chodit do zaměstnání?

Myslím, že ano. Aby Oktagon narostl na evropský rozměr tak, jak to máme naplánované, tak v tu dobu to bude znamenat větší příjmy pro všechny. Platy bojovníků v MMA jsou vysoké a v Oktagonu platíme velmi dobře. Bohužel ale to, co říkáte, neplatí pro všechny. Pro horní polovinu ano, pro tu spodní ne. Je to komplikované i v tom, že člověk zápasí 2-3 krát do roka a výplaty ho neuživí. Aby ho mohli živit sponzoři a všechno to, co by bylo na úrovni velkých sportovců, tak si myslím, že tomu nejvíc pomůže, když se Oktagon stane opravdu evropským. Budou se točit peníze a najednou Pala Langera nebo Matouše Kohouta bude podporovat například Monster Energy nebo jiná globální značka, protože ten bojovník zkrátka bude pod Oktagonem. Tohle lidem zajistí pohodlný život a to, co si všichni přejeme. Aby naši sportovci, kteří trénují každý den, mohli z toho pěkně vyžít. Věřím, že to jednou nastane.

Přitom ani v nejslavnější bojové organizace UFC nejsou peníze pro většinu bojovníků takové a z výplat mnohdy mají sotva polovinu, co měli dostat. Jsou tam různé odvody a podobně…