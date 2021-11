Životní příležitost je fuč. Slovenského šampiona čeká operace. Kdo ho nahradí?

Měl to být jeden z nejsledovanějších zápasů, navíc se jednalo o hlavní zápas OKTAGONu 29. Legendární Buchinger navíc usiloval o něco, co se nikdy předtím nikomu nepovedlo. Mohl totiž získat třetí titul ve třech různých váhách. Navíc během jediného roku. Intenzivní tréninky ovšem občas přinesou i nepříjemné zprávy a jinak tomu nebylo ani nyní. O zranění slovenského šampiona jako první informovala organizace OKTAGON MMA.

„Ivan Buchinger je bohužel zraněný a titulové bitvy na #OKTAGON29 se nezúčastní. Více informací a jméno náhradního soupeře pro Kozmu oznámíme ve vysílání MMA Letem Světem na YouTube Fight Club News," informovala organizace OKTAGON MMA na sociálních sítích.

A odhalení náhradního soupeře na sebe nenechalo dlouho čekat. Stal se jím veterán UFC Bojan Veličković, který doposud na česko-slovenské půdě uspěl ve dvou případech a ve vzduchu tak visela titulová šance. A ta nyní přišla. Veličković byl ve správný čas na správném místě a zajisté se pokusí sesadit Kozmu z šampionského trůnu.

„Je to jméno, které asi mnozí z vás chtějí vidět v titulovém souboji. Dává vám to smysl. Je to muž, který vyhrál čtyřikrát v řadě. Je to muž, který je veteránem UFC. Je v TOP 5 OKTAGONu. A je to muž, který se jmenuje Bojan Veličković," informoval promotér Novotný ve vysílání.

O pár hodin později se k celé situaci vyjádřil také Buchinger, kterého kvůli zranění čeká operace. Navíc dost možná nadobro přišel o možnost zápasit o třetí titul.

„Někdy stačí jen vteřina...a přepíše všechny plány a přípravy. Byla to nešťastná náhoda na tréninku, která skončila nepříjejemným zraněním. Těšil jsem se na zápas, dal jsem do toho všechno, a tak strašně jsem si věřil, že to dokážu. Možná právě kvůli tomu se mi to vymstilo, nevím. Zítra mě čeká operace a doufám, že stejně jako doteď, tak i teď rychle zregeneruji. Čeká mě dlouhá cesta, ale já se nevzdám," neskrýval zklamání Buchinger.

„Ano, byl jsem tak blízko, ale já věřím, že to okno ještě otevřu a přepíšu historii. S čistým svědomím pak můžu ukončit tu svojí. Vím, že je to jen jedna z překážek, kterou nám život přináší do cesty," pokračoval slovenský šampion, který v současné době drží dva pásy.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Ivan "Buki" Buchinger (@ivanbuchinger)