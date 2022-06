„Užil jsem si to velkolepým stylem. Bylo úžasné sdílet energii s tolika lidmi, kteří jsou podobně naladěni. Je tam ten bojový duch a energie. Lidé se nebojí zařvat si, a to je krásné," popisuje Procházka, který si několikrát s chutí od plic zařval.

„Nebyl čas se dojímat, ale jsem fakt šťastný, že se to povedlo po té době, kdy jsem si na začátku sám určil, že tohle chci získat. Nevědomky jsem si zadal, že chci zápasit s těmi nejlepšími. Šel jsem si pro to, nic víc," pokračoval devětadvacetiletý čerstvý šampion UFC, jehož přítomnost na náměstí Svobody v Brně budila obrovskou pozornost.

Bojová nálada ale jde na chvíli stranou. Český samuraj si chce cennou trofej náležitě vychutnat. „Teď si užiju, že to je doma a díky Bohu za to," popisuje Procházka, který o průběhu následujících dnů nemá příliš jasno. „Nechávám to otevřené, jsem na to sám zvědavý, nechám to vyplynout," říká s úsměvem rodák z Hostěradic, kterého však pauza od trénování nečeká.