Musíme zastavit válku! Maskáče a zbraně vyfasovaly i největší boxerské hvězdy

Nejprve se k tomuto odvážnému činu odhodlala legendární bratrská boxerská dvojice Vitalij a Vladimir Kličkovi. Ti se rozhodli bojovat proti ruské invazi se zbraní v ruce. „Nemáme jinou možnost, prostě musíme. Věřím v Ukrajinu, věřím ve svou zemi a věřím ve své lidi. Není to válka Ukrajiny. Je to Putinova válka. Dává jasně najevo, že chce zničit ukrajinský stát," uvedl na tiskové konferenci Vitalij Kličko.

Na bezohledné ostřelování a bombardování Ukrajiny se posléze nevydržely dívat ani další boxerské osobnosti země. Rukavice za maskáče vyměnil i mistr světa v těžké váze Oleksandr Usyk, který si je vědom vážnosti situace a vrátil se do rodné země. „Chtěl bych promluvit k ruskému lidu. Pokud se stále považujeme za bratry, za pravoslavné křesťany, neposílejte své děti do naší země, nebojujte s námi," začal ukrajinský boxer.

„Obracím se také na prezidenta Vladimira Putina. Můžete zastavit tuhle válku. Sedněte si a vyjednejte podmínky. Naše děti, manželky, babičky se schovávají ve sklepích. Je to naše země, nemáme na vybranou, musíme se bránit. Nechte toho! Zastavte tuto válku," vyzval Usyk, který zároveň vyvrátil informaci, že se jel schovat do bezpečí do Velké Británie.