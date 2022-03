Na pěsti došlo už před kamerami! Bitka rivalů však hlásí nečekaný problém

Dlouholetý spor mezi domácí legendou bojových sportů Petrem Vondráčkem a bývalým promotér Petrem Karešem v předchozích dnech dosáhl ještě větších rozměrů. Oba bojovníci se před samotným zápasem potkali tváří v tvář a na pěsti tak došlo mnohem dřív. A to dokonce před kamerami.

„Petr Vondráček je nemocný a nebude schopen nastoupit do zápasu s Petrem Karešem. Do poslední chvíle jsme se pokoušeli tento duel zachránit, ale Petr dostal druhá antibiotika a tento zápas je nereálný, do zápasu ho nepustí lékař. Po dohodě s Petrem Karešem tedy tento zápas odkládáme na další Heroes Gate," stojí na sociální síti.