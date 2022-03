Bitka v přímém přenosu! Vyřizování účtů i starých křivd

Ještě několik měsíců zpátky by snad žádný fanoušek bojových sportů nečekal, že se v jedné místnosti, a navíc zcela dobrovolně sejdou Ondřej Novotný a Petr Kareš. Znesváření promotéři dvou tehdy konkurenčních organizací MMA, si ještě relativně nedávno nemohli přijít na jméno, nyní si dokonce podali ruce a nešetřili úsměvy. Byl to nápad současného promotéra OKTAGONu Ondřeje Novotného, který Vondráčka a Kareše, aktéry chystaného duelu v K1, posadil proti sobě. Mezi rivaly se pak posadil on sám.

Celý spor se točí situace, kdy na jednom z turnajů Vondráček v podnapilém stavu označil Karešovu partnerku nevybíravým slovem. „Já jsem nechtěl říct, že tvoje přítelkyně je ku*va. Myslel jsem to ze srandy, řekl jsem, že bych se chtěl mít jako Kareš, co má plno peněz a plno ku*ev. Byl jsem opilý, hned jak jsem odešel mi došlo, co jsem udělal, a že to byla chyba," vysvětluje Vondráček.

Kareš upřesňuje, že tehdy padly urážky i směrem k jeho rodině, na což Vondráček znovu reaguje: „Pak mi došlo, co všechno ty údajně říkáš o mně a řekl jsem si, proč bych zase měl dělat Karešovi ústupky."

Debata už nepokračovala. Vondráček vstal a pustil se do svého protivníka, a to už tři týdny před zápasem. Poté, co se běsnící dvojici podařilo po několika minutách roztrhnout, vyzpovídal Novotný oba muže raději jednotlivě.

Došlo na řešení osobních sporů, ale i na slova chvály či určitého pochopení. Na další konfrontaci Kareše s Vondráčkem si nicméně fanoušci budou muset počkat až do zápasu. O tom, že se vzájemná nenávist ještě bude stupňovat, a že zápas bude skutečně vyhrocený, není třeba pochybovat.