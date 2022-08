Podpora z první linie! Vojáci bránící Ukrajinu ženou Usyka za vítězstvím nad Joshuou

That's quite the party trick from Oleksandr Usyk! 👏🪄 #BBCBoxing #UsykJoshua2 pic.twitter.com/IUcLof1fon

Podporu mu vyjádřil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ke kterému Usyk chová speciální úctu. „Motivují mě skutečné činy lidí. Pokud by prezident Ukrajiny odešel v prvních dnech války, byla by to věc, která by ukrajinský lid nechala bez naděje. Ale neudělal to. To je to, co nás motivovalo stát pevně a bojovat," ví rodák z ukrajinského Simferopolu.