Nekompromisní KO! Tvrdé rány a žádné slitování, úřadoval i nejlepší Čech

Ačkoliv Ducár v říjnu po úspěšné obhajobě titulu konstatoval, že si dá do konce letošního roku pauzu, nakonec si přeci jenom střihl ještě jednu bitvu. Nejlepší český boxer současnosti obstaral vrchol 14. ročníku galavečeru profesionálního boxu a K-1 v pražské Lucerně, kde po čtyřech letech znovu změřil síly s Vladimírem Řezníčkem (v roce 2018 duel skončil nerozhodně).

A ani tentokrát to nebyla jednoduchá šichta. Šampion sice měl zápas pevně ve své režii, jenže soupeře se mu ani po drtivých nátlacích nepovedlo dostat do výraznějších potíží. „Byl jsem hodně nervózní, docela jsem cítil tlak. Nechtěl jsem riskovat, což možná bylo i trochu vidět, jel jsem to spíš na jistotu," uvedl Ducár.