Neporažený Čech chce do světa: Nechápu, že u nás ještě nejsem milionář

„Nezápasil jsem pět měsíců. Můžete se tak těšit na znovuzrození, kopačky a energii, kterou milujete. Po posledním souboji jsem si dal pauzu, ale už se nemůžu dočkat. Potřebuju v kuse zápasit a doufám, že to byla moje první a poslední pauza. Nejsem na to zvyklý a ani si na to zvykat nechci,“ říká Sivák na svých nových webových stránkách. A dodává. „Chci jít bojovat do světa. V únoru mě uvidíte v Rusku. Těšte se na sobotu.“