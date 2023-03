Odplata za bojkot. Šéf českého boxu a další představitelé čelí disciplinárnímu řízení

ČBA se ale hájí. „Oni nás napadli, že bojkotujeme MS v Indii. Argument je takový, že tam startují Rusové a nám se to, že tam budou startovat pod svými vlajkami, nelíbí. Nicméně my jsme nikoho dalšího k bojkotu nenaváděli. Jen jsme řekli, že tam nevyrazíme. Teď se bude řešit, co bude dál," upřesňuje Šimák.

A jaké by to mohlo mít následky? „Mohlo by to být i vážnější. Například by nám mohli zakázat startovat na šampionátech. Nicméně teď jsou kvalifikace, které jsou mimo IBA," objasňuje. „Je to boj o to, aby byl box na olympijských hrách. Zatím totiž není napsaný v programu olympijských her 2028," trápí dříve aktivního boxera.