Obavy o budoucnost tradičního sportu. Byla by to velká tragédie, strachuje se olympijský medailista

Směrem k boxerské účasti na letních olympijských hrách 2024 v Paříži momentálně pomýšlí například Češka Lucie Sedláčková, která nejprve musí projít červnovou kvalifikací Evropských her v polském Krakově. A pokud se povede, stane se její sen skutečností. Jenomže vše nemusí být růžové, jak se může zdát...

Boxu totiž údajně hrozí vyřazení z olympijského programu právě už v následujícím kalendářním roce. Vztah mezi Mezinárodní boxerskou asociací (IBA) a Mezinárodním olympijským výborem (MOV) není v posledních letech ideální a budoucnost tradičního sportu, který se olympiádě poprvé objevil již v roce 1904, je ve velkém ohrožení. Vše začalo eskalovat zejména po jmenovaní ruského představitele Umara Kremljova do čela IBA.

„Doufám, že kvalifikace bude a bude všechno v pohodě. Kdybych se do toho sám vžil, nominoval se na olympiádu, a pak mi řekli, že nejedu, tak by mi asi jeblo," popisuje jeden z nejúspěšnějších českých boxerů Rudolf Kraj, trenér Lucie Sedláčkové. „Na evropskou kvalifikaci, ze které se člověk nominuje na olympiádu, určitě pojedeme. Jestli ne, tak by to pro mě byla velká tragédie," pokračuje.

Do sportu by podle něj neměla vstupovat politika. „Je to nešťastné. Je takový začarovaný kruh. Sport by měl být apolitický a bez politiky, ale evidentně to pár let takhle není. Myslím si, že každý sportovec chce jenom sportovat a jenom vyhrávat. Určitě nekouká na věci okolo," pokračuje stříbrný olympijský medalista v boxu z LOH 2000 v Sydney.

Vztah mezi asociacemi navíc znovu pořádně vygradoval poté, co IBA nedávno zrušila zákaz MOV pro boxery Ruska a Běloruska účastnit se mezinárodních akcí. Boxeři obou zemí tak znovu dostali možnost poměřit se s ostatními. A to už na nadcházejícím mistrovství světa, kam měla vyrazit i česká výprava. Ta ale stejně jako další země přistoupila kvůli rusko-běloruské účasti k bojkotu.

Otázkou tedy zůstává, v jakém duchu se ponese box na olympijských hrách. Některé státy totiž projevily velkou obavu o jeho budoucnost. „Co vím, tak se o tom mluví už od Londýna 2012. Tenhle sport má velkou tradici, kor ve světě. V Čechách to sice tolik neprožíváme, ale ve světě má velké postavení. Nevěřím tomu, že by ho vyřadili," popisuje Štěpán Horváth, přítel a snoubenec Sedláčkové, jenž rovněž figuruje v týmu své drahé polovičky.

„Je pravda, že jednu olympiádu byl (box) vyřazený a hned tu následující už byl zpět. Něco takového by se možná mohlo stát. Aby úplně zmizel, tak tomu nevěřím. Nevěřím tomu, stát se to nemůže. Myslím si, že je to hodně nadsazené," doplnil čtyřicetiletý mistr Evropy v super veltrové váze.