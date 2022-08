Plány se mění! Boxerský šampion Fury se chce vrátit do ringu. Na koho ukázal?

I když Fury po dubnovém vítězství nad Dillianem Whytem ohlásil odchod do sportovního důchodu, přesto drtivá většina příznivců nepochybovala o tom, že se britský rohovník vrátí. Tuto skutečnost nyní potvrdil i třiatřicetiletý Brit, který comeback oznámil na sociálních sítích.

„Rozhodl jsem se vrátit k boxu, protože chci být prvním šampion těžké váhy, který zkompletoval dvě trilogie," oznámil Fury, který by se tak potřetí v kariéře chtěl utkat s krajanem Derekem Chisorou, kterého v letech 2011 a 2014 dokázal porazit. Světový boxerský šampion by navíc dosáhl na druhou trilogii, v té první si to třikrát rozdal s Deontayem Wilderem.