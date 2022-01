Potvrzeno! Boxerský šampion Fury zná soupeře pro obhajobu

Konečně. Po dlouhém vyjednávání a řadě spekulací konečně přišel finální verdikt. Neporažený britský boxer a šampion organizace WBC v těžké váze Tyson Fury se konečně dočkal jména soupeře pro příští obhajobu. Bude jím krajan Dillian Whyte, který je zároveň majitelem prozatímního šampionského pásu organizace WBC a jeho nasazení do titulového zápasu dávalo největší smysl. Přesto se jednání táhla pořádně dlouhou dobu.

Výběr totiž trval přes tři měsíce. Za tu dobu připomínal příběh o titulovém zápase horskou dráhu. V jednom okamžiku dokonce dostal Fury svolení, že si sám může vybrat soupeře, to však poté bylo zamítnuto a byl mu přidělen právě Whyte. Oba boxeři tak měli měsíc na to, aby dohodli podmínky souboje. A to se nyní povedlo. Aktuálně tedy zbývá doplnit pouze termín a místo konání zápasu. I tak se dá s největší pravděpodobností očekávat, že bitva dvou Britů se uskuteční právě ve Velké Británii.