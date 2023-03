Překvapivá premiéra pro českou legendu. Motivace a sranda, hodnotí. Co říká na odvetu Vémoly s Véghem?

V MMA má za sebou patnáct zápasů, jako poražený odešel pouze ve dvou případech. Jedna z porážek přitom přišla právě v jeho doposud posledním souboji, v minulém roce totiž v odvetě nestačil na o patnáct let mladšího Davida Kozmu. Tímto bojem se rovněž završila kapitola u organizace Oktagon MMA, legendární „Monster" se následně uchýlil do konkurenční RFA, kde na svůj první zápas stále čeká.

„Čekám na to, až organizace, se kterou o tom jedná, se probudí a nabídne mi zápas. Zatím se to neděje. Doufám, že na podzim něco bude," říká Kníže, který přitom měl premiéru v RFA naplánovanou na říjen loňského roku. Kvůli zranění českého bojovníka ovšem na souboj s Jozefem Wittnerem nedošlo.

MMA tak šlo na dlouhé měsíce stranou, mezitím přilétla nabídka do boxerského ringu od organizace Fight Night Challenge. „Je to můj první zápas čistě v boxu. Organizátor mě sháněl a naháněl tři týdny. Neříkám, že je to zrovna moje oblíbená stránka, ale připravoval jsem se na zápas v MMA, který zatím žádný nemám," líčí majitel oblíbeného gymu MMA Monster.

Soupeřem bude o půl roku starší slovenský interpret Patrik „Rytmus" Vrbovský. „Ani jsem pořádně nevěděl, že je takhle starej. Zjistil jsem to až nedávno. Nijak výrazně se s ním neznám, nevím, v jaké je kondici a podobně. Ale jsem přesvědčený o tom, že člověk, co se udržuje, může být v dobré kondici i v 60 letech," říká Monster, jehož soupeři se loni povedlo po dvou porážkách poprvé mezi šestnácti provazy zvítězit.

Zápas se uskuteční v domluvené váze do 95 kg, což Rytmusovi dává značnou výhodu. „Je to přátelské utkání podle pravidel boxu. Navíc je to v jeho váze. Já chodím normálně velter (do 77 kg - pozn. red.), on má 100 kg. Váhový rozdíl tam bude. Dává mi to motivaci se připravovat a víc trénovat. Prostě přátelské utkání v boxu, sranda," hodnotí český bojovník.

David Kozma (nahoře) a Petr Kníže během odvetného zápasu v roce 2022.

Na stejném turnaji se rovněž v ringu představí i slovenský velikán Attila Végh, pro něhož se bude jednat o pokračování přípravy na odvetu s Karlosem Vémolou, která by měla přijít na konci roku. „Divím se, že Karlos tu odvetu pořád chce. Já jsem obecně proti všem odvetám, přijde mi to trochu egoistické, že si chce někdo něco dokázat. Ten zápas dopadl tak, jak dopadl. Nikdo to nezmění. Pokud si někdo chce vyřídit emoce nebo špatné svědomí, tak už je to jeho věc," líčí Kníže.