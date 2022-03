Přes překážky až na vrchol. Furyho cesta jako námět pro Hollywood?

Britský rohovník už v minulosti potvrdil, že dostal několik nabídek od filmových režisérů, kteří by rádi natočili film o jeho životě a boxerské kariéře. A není se čemu divit. Gypsy King, jak se Furymu přezdívá, má za sebou pozoruhodnou kariéru, po zdravotních problémech se dostal na samotný vrchol a podruhé se stal mistrem světa. Zkrátka ideální námět pro film.

Zatímco v minulosti se Furymu tento nápad nezamlouval, nyní by však v souvislosti s jeho koncem kariéry nebyl proti. „Dostal jsem tolik nabídek na film, jednoho dne o mně jeden stoprocentně natočí. Chci odejít do důchodu a pak natočit dokument na Netflixu o mně a mém hollywoodském filmu. Buď v něm budu hrát já, nebo mě ztvární můj velký kamarád The Rock," vyjádřil se Fury v rozhovoru pro BT Sport.