Šampion Fury si umí užívat! Na dovolené to ale přehnal s alkoholem

I boxerský šampion je jenom člověk. Tyson Fury si užívá zaslouženou dovolenou ve francouzském Cannes a společnost mu podle všeho dělá i alkohol. Silně posilněný Brit to na jednom záběru natolik přehnal, že ho do svého vozu odmítl vzít i řidič taxi. A rozhněvaný Fury na to reagoval naštvaným kopem do vozidla.

Foto: Instagram: @tysonfury Boxerský šampion Tyson Fury si užívá dovolenou ve francouzském Cannes.Foto : Instagram: @tysonfury

Článek Boxerská legenda Tyson Fury si užívá předčasný odchod do sportovního důchodu a plní své sliby. S rodinou proto tráví víc času a užívá si těžce vydělané peníze. Nyní všichni společně vyrazili na dovolenou do francouzského Cannes, kde si již několik dnů vychutnávají slasti jižní Francie. A jak to podle dostupných záběrů vypadá, tak se nemají vůbec špatně. Drtivou většinu času tráví na superjachtě za 18 000 liber za noc (přibližně 500 tisíc korun), kde mají například k dispozici soukromou vířivku i jídelnu. Tyson Fury and wife Paris cruise on jet skis as star enjoys Cannes holiday https://t.co/gCVKZKe7AY — The Sun (@TheSun) May 17, 2022 Fury má zkrátka veškerý komfort. I profesionální sportovec ale čas od času propadne chuti na alkohol. Podle posledních záběrů to ale dost přehnal. Silně podnapilému Britovi, který měl problémy i s běžnou chůzí, raději kamarádi a jeho otec John zavolali taxi, které ho mělo dopravit zpět do místa pobytu. Tyson Fury est en vacances à Cannes, complétement bourré un taxi refuse de le prendre ! Il tape sur la voiture... pic.twitter.com/uYsEqy6bkM — Le retour de Boxe Anglaise News (@RetourNews) May 19, 2022 Tím to ale nekončí. Stav britského boxera, který se dokonce musel opírat o vozidlo, se nelíbil ani řidiči taxislužby, jenž ho nakonec do svého vozu nepustil a odjel. Naštvanému Furymu se to nelíbilo, rozběhl se a nakopl nárazník vozidla. Celou situaci zachytil jeden z náhodných kolemjdoucích. Třiatřicetiletý Brit ukázal, že si zaslouženou dovolenou umí užívat. V předchozích dnech byl zachycen, jak se s nadšením prohání na vodním skútru, na svých sociálních sítích dokonce sdílí příspěvky, kde na lehátku popíjí pivo. Chybět pochopitelně nemohou ani fotky s příznivci. Bojové sporty Pohádková odměna pro Furyho. Na kolik si v souboji s Whytem přišel?

