Šéf světového juda tvrdí, že účast Rusů a Bělorusů na turnajích chrání životy

Šéf světového juda ocenil chování závodníků při šampionátu. "Přítomnost ruských sportovců v judu je pro mě důkazem, že se distancují od války. Protože si mohli vybrat jít do války, ale oni se rozhodli zůstat ve sportu, být součástí naší sportovní rodiny. A to je důvod, proč jsou vítáni," prohlásil čtyřiašedesátiletý Vizer.

Nechtěl se vyjadřovat k rozhodnutí představitelů okupované Ukrajiny, která se kvůli ruské účasti světového šampionátu nezúčastnila. "Nejsem v pozici, abych komentoval rozhodnutí ukrajinské vlády. Mohou si dělat, co chtějí. Respektujeme jejich rozhodnutí," poznamenal. Zdůraznil ale, že Ukrajinci jsou stejně jako zástupci jiných zemí vítáni. "Doufám, že válka brzy skončí a budeme moci vrátit ukrajinskou judistickou rodinu do naší velké judistické rodiny," dodal.

Oba si tak připsali hodně bodů do olympijského žebříčku, ale stále není jasné, zda i v případě splnění podmínek pro kvalifikaci budou moci na OH startovat. "To není naše rozhodnutí, to je rozhodnutí MOV a spolurozhodnutí francouzské vlády. Podporujeme Olympijskou chartu. Doufám, že přijmou férové rozhodnutí pro všechny zainteresované sportovce, aby všichni měli šanci startovat na olympiádě," dodal Vizer.