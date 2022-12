Sezona v ohrožení. Krpálka čeká vyšetření a léčba zraněného třísla

Noha ho pobolívala už při úvodním zápase kategorie do 100 kilogramů, v němž porazil Mexičana Sergia del Sola. "Když jsem šel do chvatů při tom druhém zápase s Japoncem (Cubasou Takahašim), tak jsem cítil, že se v tom třísle něco rozlévá. Věděl, jsem, že je zle. Proto jsem do dalších bojů nenastoupil," řekl judista.