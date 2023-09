Slovenského boxera odmítli v baru obsloužit. Rasismus v 21. století, říká

Slovenský boxer záběry z baru New Chicago umístil na sociální sítě. „Rasismus v 21. století na Slovensku,“ zní ve videu od Tanka, který letos v létě podepsal smlouvu s českou profesionální boxerskou stájí Patron Boxing. „To, co je vidět na videu, je naprosto nechutné a nepochopitelné. Otevřený rasismus v dnešní společnosti? Absolutně to nechápu a odsuzuji. Plně stojíme za Villiamem, jeho partnerkou i přáteli,“ řekl k videu, které se stalo okamžitě virálním, promotér plzeňské formace Patrik Knopp.

„Prostě takhle to funguje na Slovensku, je mi z toho na zvracení. Je mi velmi smutno a mám hrozné nervy. Bohužel. Možná nejsem jediný, koho se to týká. Nenechám to jen tak, nechci, aby to zažívali další lidé. Je to ponižující a přes čáru,“ říká ve videu Tanko, který 13. října odboxuje svůj druhý duel mezi profesionály.