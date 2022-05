Soupeři to spočítal! Rozjetá mašina potrestala drzé chování. Přijde odplata?

„Soupeř mě nijak neohrozil, čekal jsem od něj víc. Respekt k tomu, že to vzal, prodal ten zápas, udělal dobrý fame, ale jinak nic neukázal," popsal Sivák, kterého za vítězstvím hnala i bouřlivá divácká kulisa ve vyprodané O2 areně.

Neporažený kickboxer tak soupeře potrestal za jeho drzé předzápasové chování. Zejména staredowny obou aktérů byly velice pikantní, nechyběla totiž řada sebevědomých slov. „Jsem zvyklej, že, když někdo o něčem mluví, jak někoho zbije, tak to i dodrží. Ale fakt nic neukázal, co si budeme," přibližuje nadějný talent.

I když se jednalo o jednostrannou záležitost, není Sivák se svým výkonem spokojen. „Mám nervy na sebe, že jsem ho neukončil. Nebyl to ode mě nějak dobrý výkon. Byl jsem ve stresu, nevěděl jsem pořádně, co od něj očekávat. Furt jsem čekal, že něco vymyslí," pokračoval.

Dost možná se ale nebude jednat o poslední měření sil této dvojice. Bezprostředně po souboji vyzval poražený Magard svého soupeře k zápasu pod pravidly MMA. „V MMA by se mi to s ním líbilo. Byl bych strašně rád, musíme se ale domluvit. Viděl bych to buď koncem roku, nebo začátkem příštího roku," říká odhodlaně Sivák.