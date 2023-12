Stále neporažen! Opěvovaný český talent znovu pálil, po duelu byl ale naštvaný

A byť byl rozdíl ve skóre obou bojovníků výrazný (před zápasem 23-0 a 16-14), přesto německý tvrďák Hopp možná až nečekaně dlouho vzdoroval. Ostravská mlátička sice kompletních devět minut jasně dominovala, a dokonce v prvním kole dostala soupeře do počítání, přesto o deset let starší rival i k překvapení přítomných diváků předvedl nesmírnou houževnatost.

„Se*e mě, že jsem nedal KO, fakt mě to se*e. Můžete vidět, že se nebavím ani s trenéry. Ale je to tam! Vidíme se brzo,“ naznačil Sivák blížící se další zápas, k němuž dojde již 30. prosince na turnaji v pražské Lucerně. Příští rok v únoru by se navíc měl představit na ruské půdě. Zde se měl naposledy ukázat na začátku letošního kalendářního roku, z titulové bitvy proti tamnímu šampionovi Nabatimu tehdy na poslední chvíli sešlo.