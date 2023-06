Dřina se vyplácí, baví mě každý trénink! Další vzestup Jíchové, už není jako moucha

Říkal, že to bylo dobré, jen první překážka, že byla nějaká divná. To je pravda, protože jsem měla vnitřní dráhu a viděla na všechny a jak jsem soutěživý typ, chci se porovnávat se soupeřkami nesmyslně hned na první překážce, tak závod většinou rozběhnu takhle. Málem mi vyšla první překážka na druhou nohu, ale jinak byl spokojený. Také jsem mu říkala, že jsem vytuhla asi jako nikdy v životě, že neslyším ani na jedno ucho a točí se mi hlava. A on: „Jo, já to viděl už na třístovce.“ Zná mě možná líp než kdokoliv jiný a hned to viděl jako já.