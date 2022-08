To je Krpálek? Dvojnásobný olympijský vítěz zaskočil dělníky, zazdil i medaili

Plánoval, jak se s rozjezdem kvalifikace pro olympijské hry v Paříži po delší pauze vrhne do sbírání bodů na turnajích. Jenže zatím absolvoval jen červencovou Grand Prix v Záhřebu, kde skončil sedmý. Na judistu s jeho renomé žádný zázrak, ale s ohledem na to, že se pral prakticky jen s jednou rukou, kvalitní výsledek.

Už do Chorvatska jel s natrženým úponem tricepsu, který si před turnajem ještě víc poškodil. „A s jednou rukou jsem byl prakticky nepoužitelný,“ přiznával. Přesnější diagnózu se dozvěděl až po návratu domů. „S lokty mám dlouhodobější problémy, a tak jsem myslel, že to je od nich, bohužel to teď bylo horší,“ přiznával trojnásobný český Sportovec roku.