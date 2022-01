Tohle byste nečekali! Fotbalový bavič Švancara kývl na boxerskou výzvu. S kým se utká?

Bývalý fotbalista. Hrdý Brňák. Milovník chlebíčků. V poslední době také fotbalový bavič a bouřlivák. Tak by se dal ve stručnosti vystihnout Petr Švancara. Bývalý reprezentační útočník do 21 let si do svého životopisu připíše další životní zážitek. Postaví se totiž do ringu, kde v exhibičním pojetí zápasu vyzve českého profesionálního boxera Lukáše Konečného. „Já mám podobné výzvy rád. Navíc je to pro dobrou věc, proto do toho jdu,“ říká v rozhovoru pro Profiboxing brněnský patriot přezdívaný „Mercedes“.