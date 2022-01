Šance pro box! České a slovenské hvězdy si to rozdají o týmový titul

Do každého turnaje každý tým nominuje pět boxerů a dvě boxerky. V sobotu budou rozřazovací boje do zápasů o finále a třetí místo, které se uskuteční v neděli. V každém kole v konkrétním městě se vystřídají váhy mužů. V kole A budou boxovat váhy do 60 kg, 67 kg, 71 kg, 80 kg a 92 kg, v kole B váhy do 63,5 kg, 69 kg, 75 kg, 86 kg a +92 kg.