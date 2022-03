Vážení ve spodním prádle? Na kritiku kašlu, tak se nedívejte, hlásí tvrďačka

Sportovní outfit? Zapomeňte! Australská tvrďačka Ebanie Bridgesová se na vážení před titulovou bitvou o titul IBF v bantamové váze pořádně rozjela a na váhu vstoupila ve spodním prádle. Na kritiku, že se nepotřebuje prodávat za pomoci odhalování tělesných křivek, reagovala po svém. „Na tyhle názory kašlu. Lidé milují opravdovost a já jsem taková, jaká jsem. Dělám, co chci, říkám, co chci a oblékám si, co chci. A bylo by fajn, kdyby to dělali i ostatní," svěřila se blondýnka.

Foto: Facebook: Ebanie Bridges Rohovnice Ebanie Bridgesová.Foto : Facebook: Ebanie Bridges

Článek Australanka v sobotu večer vyzve Marii Cecílii Romanovou v bitvě o titul na galavečeru v Leedsu. Experty a fanoušky pořádně poškádlila už na tradičním vážení před soubojem, když se na váhu postavila jen v sexy spodním prádle. S hmotností přitom neměla problém, byla pod limitem. „Mezi špičku vás dostala vaše tvrdá práce a oddanost boxu, ne vystavování těla," pustila se do tvrďačky její britská rivalka Shannona Courtenayeová. „Když jsem dělala kulturistiku, vždycky jsem byla na pódiu jen v prádle, takže teď v boxu dělám něco podobného. Pokud se někomu moje vážení nelíbí, tak ať se na něj prostě nekouká. Nestarám se o to, kdo co říká, protože to stejně nezměním," svěřila se Australanka. Foto: Craig Brough, Reuters Australská tvrďačka Edanie Bridgesová se na vážení před titulovou bitvou o titul IBF v bantamové váze pořádně rozjela a na vážení přišla jen ve spodním prádle.Foto : Craig Brough, Reuters Ta zdůraznila, jak moc si váží podpory svých fanoušků. „Bez nich bych přece nikdy nebyla tam, kde jsem. Chvíle, kdy mě čeká vážení, miluju. Je to krásný den, kterým začíná zápas. Hodně se bavím," zdůraznila pětatřicetiletá bojovnice. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Blonde Bomber 💣💁🏼‍♀️🇦🇺 (@ebanie_bridges) Odmítá přitom, že by její počínání mělo sexuální podtext. „Chci jen lidem ukázat, jaká jsem. Být ženou je přece v pořádku. Box je tvrdý sport, ale nemusíme si hrát na muže," dodává s tím, že moc ráda nabourává stereotypy ze světa ženského boxu. Ostatní sporty Floridský guvernér se postavil proti transgender plavkyni Thomasové, americký sport hledá cestu ven ze schizoidní situace

Reklama