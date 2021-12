Velká šance! Česká boxerská jednička napodobí Procházku

„Vasil právě dokončil kemp se šampionem křížové váhy Arsenem Goulamirjanem. Samozřejmě si toho všimli také v Anglii. Díky těmto zkušenostem i zápasům na britské půdě ho nyní čeká nová výzva. A to pozice náhradníka pro duel, který je na britské půdě hodně očekávaný, takže promotéři nechtějí nic riskovat," řekl k Ducárově cestě jeho manažer Tarik Saadi pro sportegy.cz.

Je to přitom zhruba pět týdnů, co se do podobné situace dostal také český MMA zápasník Jiří Procházka, který čekal na titulovou šanci v polotěžké váze v slavné UFC. Dost možná se ani v tomto případě nedostane česká stopa do akce.

Vasil Ducár neměl se soupeřem slitování. Při rozhovoru se pak bál reakce manželky!Video : Sport.cz

"Vasil je v záloze, ale pokud by se cokoliv stalo, musí být připravený naskočit a chopit se své šance, aby přivezl pás do České republiky. Fyzické i boxerské dovednosti na to má," dodal manažer.

Česká boxerská jednička musí být ve střehu. Hrozba zranění, nebo především pozitivního testu na covid-19 může přijít prakticky kdykoliv. Ducár tak bude muset rovněž projít kompletní předzápasovou ceremonií, tedy mít i zápasovou váhu.

"Neřeším, že jsem náhradník, prostě tam jedu, jako kdyby mě čekal zápas. Už se připravuji vlastně tři čtvrtě roku, takže jsem rád, že je tu případná šance na to ji zúročit. Beru to tak, že je to pro mě letos naposledy, takže tím projdu a pak si mohu s klidným svědomím užít vánoční svátky a vstup do nového roku, kdy budu moct trošku vyskočit ze zápasového režimu," vyjádřil se Ducár pro sportegy.cz.